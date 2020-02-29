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Общество и люди

Поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

21:03 29 февраля 2020 184
Поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

1 марта у христиан восточного обряда праздник, который называется Прощеное воскресенье.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки, которые понравятся вашим знакомым.

Прощеное воскресенье

Вот и настало Прощеное воскресенье! Пусть в этот светлый день ваша душа наполнится добром, очистится от обид и печалей. Желаю вам сегодня окончательно и искренне простить всех, кто причинил вам боль. Помолитесь в Храме Господнем и попросите прощения у своих родных и друзей, чтобы они всегда вас любили и уважали!

Прощеное воскресенье

***
За все прощения прошу,
За все ошибки и проступки.
За то, что иногда грешу
И не иду я на уступки.

Плохое все прошу оставить,
Очистить душу от обид.
Печали в сторону отставить,
За все, что было, извинить.

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье

***
В день прощенья, в воскресенье,
Просят души очищенья.
Я прошу меня простить
И обиды не копить.

Всех сердечно поздравляю,
Всех я искренне прощаю.
Этот день с любовью встретим,
Пусть он будет чист и светел.

Прощеное воскресенье

***
Незаметно день за днём
Потихоньку мы живём
И порой не замечаем,
Как мы близких обижаем,

Дан в году нам день чудесный,
Тихий, светлый и воскресный,
Чтоб прощенья попросить
И обиды отпустить.

Прощеное воскресенье

***
Порою очень нелегко
Свои ошибки признавать,
Сегодня гордость далеко,
Сегодня можно всё сказать!

И я спешу тебя простить,
И ты прости, если когда-то
Мои слова или дела
Стали причиною разлада!

Обиду важно отпустить,
Чтоб она душу не терзала
И миру путь освободить
Таким вот добрым ритуалом!

***
Я прошу прощенья у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощенье. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.

Прощеное воскресенье
Напомним, что после Прощеного воскресенья начинается Великий пост. О том, как правильно поститься, читайте в нашем материале.

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