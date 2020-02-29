Общество и люди

Поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

1 марта у христиан восточного обряда праздник, который называется Прощеное воскресенье.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки, которые понравятся вашим знакомым.

Вот и настало Прощеное воскресенье! Пусть в этот светлый день ваша душа наполнится добром, очистится от обид и печалей. Желаю вам сегодня окончательно и искренне простить всех, кто причинил вам боль. Помолитесь в Храме Господнем и попросите прощения у своих родных и друзей, чтобы они всегда вас любили и уважали!

***

За все прощения прошу,

За все ошибки и проступки.

За то, что иногда грешу

И не иду я на уступки.

Плохое все прошу оставить,

Очистить душу от обид.

Печали в сторону отставить,

За все, что было, извинить.

***

В день прощенья, в воскресенье,

Просят души очищенья.

Я прошу меня простить

И обиды не копить.

Всех сердечно поздравляю,

Всех я искренне прощаю.

Этот день с любовью встретим,

Пусть он будет чист и светел.

***

Незаметно день за днём

Потихоньку мы живём

И порой не замечаем,

Как мы близких обижаем,

Дан в году нам день чудесный,

Тихий, светлый и воскресный,

Чтоб прощенья попросить

И обиды отпустить.

***

Порою очень нелегко

Свои ошибки признавать,

Сегодня гордость далеко,

Сегодня можно всё сказать!

И я спешу тебя простить,

И ты прости, если когда-то

Мои слова или дела

Стали причиною разлада!

Обиду важно отпустить,

Чтоб она душу не терзала

И миру путь освободить

Таким вот добрым ритуалом!

***

Я прошу прощенья у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощенье. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.



Напомним, что после Прощеного воскресенья начинается Великий пост. О том, как правильно поститься, читайте в нашем материале.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter