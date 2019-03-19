Как правильно поститься: Ульяна Супрун дала советы

Общество

Чтобы встретить большой христианский праздник Пасху здоровыми, люди, которые держат пост, должны аккуратно формировать свой рацион питания. Напомним, что Великий пост начался 11 марта и закончится в полночь с 27 на 28 апреля.

Так, исполняющая обязанности руководителя Минздрава Ульяна Супрун предупреждает, что отказ от некоторых продуктов ничего хорошего организму не принесет. По ее словам, отказ от колбас, сарделек и копченостей, употребление которых увеличивает риск некоторых видов рака и нарушение обмена жиров, полезен для организма. А вот кусочек сала и жареного мяса птицы такой угрозы не представляет.

В то же время те, кто ест в основном рис, белый хлеб и картофель, может нарваться на нехватку витаминов и белковой пищи. «Можно есть разнообразную растительную пищу, получить витамины, микроэлементы, клетчатку и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и укрепить иммунитет», — пишет на своей страничке в социальных сетях Ульяна Супрун. К примеру, бобовые можно назвать «мультивитаминными таблетками» и источником полноценного белка. Будут полезны во время поста и грибы, две порции в неделю которых могут снизить риск деменции в пожилом возрасте.

«Низкожировая диета — это опасно. Она может быть полезна для людей с ожирением и нарушениями жирового обмена. Но ее следует соблюдать месяцами и годами, а не 49 дней. Отказ от жиров в течение поста здоровья принципиально не улучшит», — предупреждает руководитель МОЗ и добавляет, что в жирах содержатся витамины А, Е и Д, холестерин и полиненасыщенные жирные кислоты. Без этих витаминов не будет нормальной иммунной системы, ухудшится зрение и может нарушиться обмен кальция.

«Орехи, лен, тыквенные и подсолнечные семечки пост не запрещает. В них есть витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты. Их следует есть действительно много. Сочетайте орехи и морковь или курагу — так жирорастворимый про-витамин А будет усваиваться», — советует Ульяна Супрун и предостерегает от чрезмерной жарки постной пищи на подсолнечном масле. Также она не советует исключать из рациона яйца, в которых содержатся витамины, полноценный белок и полезные жиры.

Что же касается молочных продуктов, то у некоторых людей в возрасте организм не расщепляет лактозу, а сыры и йогурты, богатые кальцием, усваиваются хорошо. А постной альтернативой кисломолочным продуктам может стать большая миска квашеной капусты. Также Ульяна Супрун не советует отказываться от рыбы, содержащей омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Альтернативой может стать ежедневное употребление льняных и тыквенных семечек, грецких орехов, морской капусты и тахини.

Руководитель Минздрава также предостерегает постящихся от употребления лишь одних каш, содержащих много углеводов. «С одной стороны, в кашах (гречке, перловой, пшеничной, пшенной, овсяной, кукурузной), кроме углеводов, есть клетчатка, микроэлементы, витамины группы В и белок. Каждая из этих круп имеет свою суперсилу. Например, перловая и овсяная нормализуют уровень холестерина, кукурузная содержит селен, а в гречневой много железа. Каши хорошо сочетаются с уже воспетыми семенами тыквы и льна и грибами. С другой стороны, следует держаться подальше от питания одними углеводами, особенно белыми хлебом, белым рисом и макаронами налегке. Они имеют высокий гликемический индекс, и именно такой рацион приводит к недостатку витамина В1, появлению запоров и набору веса», — предупреждает Ульяна Супрун.

Эксклюзивный материал о предпасхальном посте читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Великий пост: что нужно обязательно сделать, а что запрещено категорически (календарь питания)».

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