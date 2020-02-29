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Поздно обратился к врачам: в Запорожской области от гриппа умер 51-летний мужчина
В Запорожской области от осложнений гриппа скончался 51-летний мужчина, который был госпитализирован в Приморскую центральную районную больницу 17 февраля. Напомним, ранее в Ровенской области по такой же причине умер 43-летний пациент.
На момент поступления его состояние оценивалось как тяжелое — грипп спровоцировал двустороннее воспаление легких.
Медики отмечают, что пациент вакцинирован от гриппа не был, к тому же обратился за медицинской помощью слишком поздно — на шестые сутки (до этого пытался лечиться дома).
Лабораторные исследование показали наличие в организме вируса гриппа типа А (H1N1)pdm.
Комментируя случай, запорожские медики снова напомнили первые симптомы гриппа, при которых необходимо немедленно обращаться к врачу:
- повышение температуры тела до 38 градусов и выше;
- сухой кашель;
- головная боль;
- боль в мышцах и суставах;
- светобоязнь;
- симптомы общей интоксикации.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал грипп более опасным для нашей страны заболеванием, чем коронавирус, ведь только за этот эпидемический сезон он унес жизни 48 украинцев.
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