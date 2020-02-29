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Скандальный фильм, который 10 лет снимали в Харькове, стал лауреатом Берлинского кинофестиваля (фото)

В субботу, 29 февраля, состоялась церемония награждения победителей 70-го Берлинского международного кинофестиваля. В основной конкурсной программе были представлены 18 фильмов. Украина фигурировала в числе участниц, как одна из стран, в которой был снята, пожалуй, самая скандальная из представленных на Берлинале-2020 картин. Речь идет о фильме Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» (кадр из фильма в заголовке).

Председателем жюри в этом году был известный британский актер Джереми Айронс. В состав жюри вошли также французская актриса Беренис Бежо, итальянский актер Лука Маринелли, немецкий кинопродюсер Беттина Брокемпер, американский режиссер Кеннет Лонерган, бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо, палестинский режиссер Аннамари Ясир.

Главный приз фестиваля — «Золотой медведь» — получила картина «Здесь нет зла» известного иранского режиссера Мохаммада Расулофа. Его фильмы уже награждались ранее на других кинофорумах, в частности в Каннах, но в Берлине Расулоф впервые стал победителем.

Кадр из фильма "Здесь нет зла"

Гран-при жюри — «Серебряный медведь» — достался американской драме «Никогда редко иногда всегда» режиссера Элизы Хиттман.

«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру жюри вручило корейскому режиссеру Хон Сан Су за фильм «Женщина, которая убежала». Нынешний год смело можно назвать годом корейского кинематографа! Вспомните «Паразитов», которые собрали практически все самые престижные кинонаграды, включая «Оскар».

Лучшей актрисой названа Паула Бир, исполнившая главную роль в картине «Ундина» немецкого режиссера Кристиана Петцольда. Лучшим актером стал итальянец Элио Джермано, сыгравший в фильме «Скрывающиеся» режиссера Джорджо Диритти.

Элио Джермано, Баран Расулоф и Паула Бир. Иранский режиссер в силу юридических причин не смог присутствовать на церемонии, и его дочь получила вместо него главный приз фестиваля

Фото Getty Images

Получил приз и «Дау. Наташа», хотя критики и западная пресса разнесли картину в пух и прах. Тем не менее, жюри отметило блестящую работу немецкого кинооператора Юргена Юргеса.

Фильм является частью масштабного проекта Хржановского, посвященного жизни выдающегося советского физика Льва Ландау. Но это скорее формальная привязка. Режиссер, работая над этим детищем, не раз заявлял, что хочет показать зрителям, что такое тоталитарный режим на самом деле, как он ломает человеческую натуру. Работа над проектом шла 10 лет! В Харькове был построен целый городок, где старательно воспроизвели советские реалии сталинских времен. При этом в фильме не было практически ни одного профессионального актера. Хржановский набрал команды добровольцев, которые согласились участвовать в его социально-кинематографическом эксперименте. Причем все дали подписку о неразглашении. Все 10 лет работа над проектом велась в режиме строжайшей секретности.

«Дау. Наташа» — лишь одна часть проекта. После показа фильма в Берлине пресса взорвалась возмущением. В картине есть натуральные сцены пыток, изнасилования бутылкой и многое другое, что шокировало зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, какие фильмы получили 9 февраля премию «Оскар».

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