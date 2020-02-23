- 07:49 В Киеве грабитель в маске напал на аптеку с газовым баллончиком
- 07:47 Уже считается нормой, если у человека вырастает 28 зубов вместо положенных 32-х
- 07:32 Пострадали из-за собаки: в Киеве авто слетело с дороги в Русановский канал
- 07:14 От минус 1 до плюс 12: синоптики дали прогноз погоды на первые дни марта
- 06:55 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории. 1марта 2020
- 05:56 Поздравления с первым днем весны в стихах и прозе
- 00:30 Прощеное воскресенье 2020: самые красивые открытки и поздравления
- 29.02 22:53 Украинская разведка назвала потери оккупантов на Донбассе в феврале
- 29.02 22:29 Скандальный фильм, который 10 лет снимали в Харькове, стал лауреатом Берлинского кинофестиваля
- 29.02 22:28 Коронавирус добрался до Эквадора
- 29.02 22:04 В США умер больной, зараженный коронавирусом
- 29.02 21:47 В Одессе в серьезном ДТП пострадала беременная женщина
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2001
Скульптор: Antonio Ramos
Размер: 45×82 cm
Лимитированная серия 1000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сейчас в это трудно даже поверить, но всё происходило именно так. На протяжении почти трёх столетий имя великого итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, картины которого сейчас представлены в крупнейших музеях мира, было предано незаслуженному забвению. И лишь благодаря стараниям известного английского искусствоведа Джона Рескина творчество Боттичелли в конце XIX века снова было открыто для всех.
Алессандро ди Мариано ди Вани Филипели (таким было его полное имя) родился ровно 575 лет назад, 1 марта 1445 года, во Флоренции в семье кожевенных дел мастера. У его отца с матерью было четверо сыновей. И, поскольку отцовский бизнес больших доходов не приносил, родителям хотелось побыстрее обучить сыновей каким-либо профессиям, способным обеспечивать семью. Со старшими братьями Сандро так всё и получилось. И вскоре они, став известными во Флоренции предпринимателями, начали владеть и домами, и виноградниками, и землёй, и торговыми лавками.
С Сандро же всё обстояло несколько иначе. Рано увлекшись живописью, он уже не представлял своего будущего без этого. Более того, у него получалось! Заметив это, младшего брата поддержал Джованни, за которым из-за его полноты прочно закрепилось прозвище ''бочонок'' (''боттичелли''). Именно это имя и перешло затем к Сандро.
Успехи молодого художника становились всё более заметными. На его роспись в церкви Санта Мария Новелла, в которой в сцене поклонения волхвов он впервые изобразил самого себя, обратили внимание члены влиятельного флорентийского семейства Медичи. И уже вскоре от их заказов у Сандро не было отбоя. А в 1481 году Папа Римский Сикст IV пригласил флорентийских живописцев Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Пьетро Перуджино и Козимо Россели в Рим, чтобы украсить фресками стены папской часовни, названной Сикстинской капеллой.
Всего за 11 месяцев им удалось сделать невероятное. Работы художников вызвали в Ватикане небывалый восторг. Особенно все отмечали три большие композиции, созданные Боттичелли — ''Исцеление прокаженного и Искушение Христа'', ''Молодость Моисея'' и ''Наказание Корея, Дафана и Авирона''. Вот уже сколько времени прошло с тех пор, а восторг у тех, кому посчастливилось видеть эти работы своими глазами, не проходит и пройти не может. Они поистине божественны.
Как божественны и иллюстрации Боттичелли к ''Божественной комедии'' Данте. Как божественны написанные им по возвращению из Рима во Флоренцию картины ''Рождение Венеры'', ''Весна'', ''Мадонна с гранатом'' и многие другие, выставленные сейчас в галерее Уффици (Флоренция) и в мюнхенской Старой пинакотеке, в лондонской Национальной галерее и в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Так случилось, что в конце своей жизни Сандро Боттичелли, в своё время считавшийся лучшим живописцем Флоренции, отошёл от дел, увлёкся религией и вскоре был так же быстро забыт, как и стремительно прославлен ранее…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»