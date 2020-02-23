1 марта 2020

Сейчас в это трудно даже поверить, но всё происходило именно так. На протяжении почти трёх столетий имя великого итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, картины которого сейчас представлены в крупнейших музеях мира, было предано незаслуженному забвению. И лишь благодаря стараниям известного английского искусствоведа Джона Рескина творчество Боттичелли в конце XIX века снова было открыто для всех.

Алессандро ди Мариано ди Вани Филипели (таким было его полное имя) родился ровно 575 лет назад, 1 марта 1445 года, во Флоренции в семье кожевенных дел мастера. У его отца с матерью было четверо сыновей. И, поскольку отцовский бизнес больших доходов не приносил, родителям хотелось побыстрее обучить сыновей каким-либо профессиям, способным обеспечивать семью. Со старшими братьями Сандро так всё и получилось. И вскоре они, став известными во Флоренции предпринимателями, начали владеть и домами, и виноградниками, и землёй, и торговыми лавками.

С Сандро же всё обстояло несколько иначе. Рано увлекшись живописью, он уже не представлял своего будущего без этого. Более того, у него получалось! Заметив это, младшего брата поддержал Джованни, за которым из-за его полноты прочно закрепилось прозвище ''бочонок'' (''боттичелли''). Именно это имя и перешло затем к Сандро.

Успехи молодого художника становились всё более заметными. На его роспись в церкви Санта Мария Новелла, в которой в сцене поклонения волхвов он впервые изобразил самого себя, обратили внимание члены влиятельного флорентийского семейства Медичи. И уже вскоре от их заказов у Сандро не было отбоя. А в 1481 году Папа Римский Сикст IV пригласил флорентийских живописцев Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Пьетро Перуджино и Козимо Россели в Рим, чтобы украсить фресками стены папской часовни, названной Сикстинской капеллой.

Всего за 11 месяцев им удалось сделать невероятное. Работы художников вызвали в Ватикане небывалый восторг. Особенно все отмечали три большие композиции, созданные Боттичелли — ''Исцеление прокаженного и Искушение Христа'', ''Молодость Моисея'' и ''Наказание Корея, Дафана и Авирона''. Вот уже сколько времени прошло с тех пор, а восторг у тех, кому посчастливилось видеть эти работы своими глазами, не проходит и пройти не может. Они поистине божественны.

Как божественны и иллюстрации Боттичелли к ''Божественной комедии'' Данте. Как божественны написанные им по возвращению из Рима во Флоренцию картины ''Рождение Венеры'', ''Весна'', ''Мадонна с гранатом'' и многие другие, выставленные сейчас в галерее Уффици (Флоренция) и в мюнхенской Старой пинакотеке, в лондонской Национальной галерее и в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Так случилось, что в конце своей жизни Сандро Боттичелли, в своё время считавшийся лучшим живописцем Флоренции, отошёл от дел, увлёкся религией и вскоре был так же быстро забыт, как и стремительно прославлен ранее…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.