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Впечатляющее возвращение Джо Байдена в президентскую гонку: что произошло в Южной Каролине
В субботу, 29 февраля, демократы провели праймериз в Южной Каролине. Внутрипартийные выборы в этом штате завершились триумфом бывшего вице-президента США Джо Байдена. Политик, которого многие западные СМИ поспешили списать со счетов и даже призывали выйти из президентской гонки, совершил впечатляющий comeback, как говорят спортсмены.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», до праймериз в Южной Каролине Байден занимал всего лишь пятое место в списке претендентов на то, чтобы стать единым кандидатом в президенты США от Демократической партии. Лидировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич.
Сандерс имел в своем активе 28 голосов будущих делегатов партийного съезда, который должен состояться в конце июля. Для победы во внутрипартийной гонке любому из претендентов необходимо получить поддержку минимум 1 191 делегата. У Буттиджича было 26 голосов. Третье место занимала сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. У нее было восемь голосов. На четвертом месте находилась сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. У нее после праймериз в трех штатах в активе было семь голосов. А Байден перед Южной Каролиной мог похвастаться только шестью голосами. Остальные четыре претендента вообще не получили ни единого голоса.
Праймериз в Южной Каролине позволили Байдену значительно улучшить свои позиции. Бывший вице-президент уверенно выиграл их. Его поддержали 48,4% демократов этого штата. Анализ показывает, что в основном это темнокожие избиратели. Сандерс довольствовался лишь 17% поддержки. У Буттиджича дела еще хуже — 8,2%.
В результате Байден добавил в свою копилку 33 голоса! Сандерс заручился поддержкой 11 голосов. Остальные претенденты не получили ни одного голоса.
Сандерс сумел сохранить лидерство в этой гонке. Сейчас у него после праймериз в четырех штатах 56 голосов. Байден вырвался на второе место. У него 48 голосов. Буттиджич опустился на третье место. У него количество голосов не изменилось — 26. Не добавили себе голоса и Уоррен с Клобушар.
Американские СМИ, как и раньше, утверждают, что решающее значение для демократов имеет 3 марта. В этот так называемый супервторник праймериз пройдут сразу в 15 штатах, включая Калифорнию, которая делегирует в июле на партийный съезд наибольшее число представителей. На кону около трети голосов. Очевидно, что после супервторника в гонке останутся лишь те, у кого еще будут шансы набрать 1 191 голос. Для остальных продолжение борьбы станет бессмысленным.
Что касается республиканцев, то у них праймериз в Южной Каролине не проводились. Отменены также внутрипартийные выборы в Виргинии, Канзасе, Неваде, Аляске, Аризоне и на Гавайских островах. Это связано с тем, что у действующего президента США Дональда Трампа практически нет соперников. После праймериз в двух штатах он набрал 86 голосов. У его ближайшего конкурента Билла Уэлда всего один голос! Но 3 марта республиканцы проведут супервторник. Впрочем, его результаты совершенно предсказуемы.
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