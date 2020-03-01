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- 11:47 Доигрались: «Ливерпуль» позорно прервал свою 44-матчевую серию без поражений в АПЛ
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Доигрались: «Ливерпуль» позорно прервал свою 44-матчевую серию без поражений в АПЛ (видео)
Громкой сенсацией закончился матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между «Уотфордом» и без пяти минут обладателем «золота» «Ливерпулем». Действующий триумфатор Лиги чемпионов, не проигрывавший до этого в 44 (!) поединках АПЛ подряд, был разгромлен аутсайдером премьер-лиги — 3:0 (Сарр, 54, 60, Дини, 72).
Уникальный рекорд «Арсенала» — 49 игр подряд без поражений в 2003—2004 годах — устоял, и лондонский клуб не без иронии отреагировал на осечку команды, Юргена Клоппа. «Уф… Поздравляем с внушительной беспроигрышной серией, «Ливерпуль», — написано в Twitter «Арсенала».
Отметим, что команда Клоппа, побеждавшая ранее в 18 подряд поединках премьер-лиги, не сумела забить в матче АПЛ впервые с марта 2019-го (соперники земляков «Битлз» не могли сохранить свои ворота «сухими» в 36 играх кряду).
Кстати, лидер чемпионата Англии проиграл команде из зоны вылета с крупным счетом впервые за 35 лет (в 1985-м «МЮ» был бит «Лестером» — 0:3).
Отметим, что поражение не сильно повлияло на шансы «Ливерпуля» добыть первый за 30 лет чемпионский титул в АПЛ. Команда Клоппа на 22 очка опережают «Манчестер Сити», у которого одна игра в запасе, и на 29 — «Лестер».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» проиграл в Лиге чемпионов на поле «Атлетико»,
Фото Twitter ФК «Ливерпуль»
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