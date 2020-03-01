В Чернигове расследуют странную смерть 19-летней роженицы

Происшествия

В Черниговской области умерла 19-летняя роженица. Алина Чуприна внезапно скончалась после кесарева сечения. В роддоме родным молодой женщины сказали, что причиной смерти стал анафилактический шок — внезапная аллергическая реакция на введенный после операции препарат. Родные Алины обвиняют врачей в том, что те не сделали пробы — ни перед анестезией, ни перед введением антибиотиков. В полиции открыли уголовное производство.

Мама Алины Наталья Чуприна рассказала «ФАКТАМ», что за 19 лет ее дочь ничем не болела, и беременность переносила хорошо.

- За всю жизнь она перенесла только одну операцию — удаление аппендикса, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья. — Тогда перед тем, как вводить ей определенные препараты, врачи делали пробы. А сейчас никто ничего подобного не делал. Мы не планировали кесарево сечение. Дочка хотела рожать сама и врачи не видели никаких противопоказаний. У них с Антоном, ее гражданским мужем, были запланированы партнерские роды. 16 февраля у Алины начались схватки. Изначально ей ставили дату родов 18 февраля. Алина с Антоном поехали в больницу. Там ее осмотрели и сказали, что это так называемые тренировочные схватки. Хотели отправить домой, но я сказала дочке оставаться в больнице под наблюдением врачей.

Когда мы созвонились утром 17 февраля, дочка сказала, что у нее всю ночь были схватки и она очень устала. Схватки продолжались и днем. А около шести часов вечера Алина сообщила, что ей будут прокалывать околоплодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Около восьми часов вечера Антон сообщил, что Алине поставили капельницу — капали препарат для стимуляции родов. А поздно вечером Антон сказал, что Алину повезли на экстренное кесарево сечение. Дочка никак не могла родить, и у нее уже совсем не оставалось сил. Антон рассказал, что, сидя на специальном резиновом мяче, она уже засыпала… Ночью Антон позвонил и сказал, что у них родился мальчик. Я запомнила, что на часах было 02:17. «Мне показали ребенка, но к Алине не пустили, — сказал Антон. — Меня буквально выгнали из больницы, не дали даже переодеться: «Уходи, тебе нечего здесь делать!» Отдали ему телефон Алины и сказали приходить не раньше семи часов утра.

Читайте также: Врач столичного роддома, по вине которого умерла роженица, остался безнаказанным

Антон пришел домой, попытался уснуть. А в 3.45 ему позвонили из больницы и сообщили: «У Алины остановилось сердце. Мы не смогли его запустить». Все еще не веря, что это может быть правдой, мы с Антоном помчались в роддом. К нам вышла заведующая роддомом Лидия Ивановна. Именно она, насколько я поняла, делала Алине кесарево сечение. Она упала передо мной на колени: «Я хотела спасти твоего ребенка! Мы не виноваты, она умерла уже в реанимации». Нас повели в реанимацию. Я услышала, как за дверью одного из кабинетов врачи обсуждали, что и как нужно нам сказать. В результате к нам вышел какой-то врач, но не смог ничего объяснить. Заведующая роддомом сказала, что у Алины случилась аллергическая реакция на один из препаратов. Антона пустили в палату, где дочка лежала, накрытая простыней. Увидев ее, Антон ужаснулся — она очень сильно опухла, тело увеличилось до невероятных размеров…

Какой именно препарат спровоцировал аллергическую реакцию, родным Алины Чуприной так и не сказали.

- Но врачи на самом деле прекрасно знают, какой, — говорит Наталья. — Когда на следующий день мы опять пришли в больницу, уже к главврачу, его секретарь сказала: «На этот препарат не делали пробы, потому что его колют всем! Аллергическая реакция — это один случай на миллион». При этом название препарата нам так и не сообщила. Медицинскую документацию, в которой это должно быть зафиксировано, нам не показали — все документы изъяли сотрудники правоохранительных органов. Вопрос о том, почему дочке не сделали пробы, я задала и врачу, которая подошла ко мне в больнице в ночь, когда умерла Алина. Врач явно испугалась и сказала, что они «все делали по протоколу». При этом все они подтвердили, что никаких проб не делали. Но ведь даже если у большинства пациентов на этот препарат не было аллергии, это не значит, что можно не делать пробы! У тысячи пациентов аллергии нет, а у одного случается — и человек умирает от анафилактического шока! Дочке было всего 19 лет. У нее вся жизнь была впереди. Алина очень обрадовалась, когда узнала, что ждет ребенка. Они с Антоном встречались два с половиной года. После рождения ребенка планировали сыграть свадьбу. Но вместо свадьбы у нас были похороны…

Новорожденный, по словам Натальи, все еще в роддоме из-за желтухи. Мальчика назвали Святославом.

- Результаты судмедэкспертизы, которая установит точную причину смерти Алины, мы узнаем не раньше, чем через месяц, — говорит Наталья Чуприна. — Остается надеяться, что виновные в смерти Алины понесут наказание.

В Главном управлении Нацполиции в Черниговской области «ФАКТАМ» сообщили, что уголовное производство открыто по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработником, повлекшее тяжкие последствия для больного».

«Женщине сделали экстренное кесарево сечение и назначили послеоперационное медикаментозное лечение. Вскоре роженице стало плохо. Медики начали реанимационные мероприятия, однако она умерла. Новорожденный жив, его состояние удовлетворительное, — сообщили в пресс-службе областной полиции. - В настоящее время продолжается судебно-медицинская экспертиза».

В Черниговской центральной районной больнице подробных комментариев по поводу случившегося не дают. Генеральный директор Центральной районной больницы Дмитрий Руденко подтвердил журналистам, что проб врачи не делали. Но при этом утверждает, что медики все сделали правильно.

- Аллергические пробы проводят на антибиотики и некоторые другие препараты, на которые положено делать пробы. Но пациентка таких препаратов не получала, поэтому пробы не проводились, — сказал Дмитрий Руденко «Суспільному». — Реакция на препарат возникла мгновенно. Все документы немедленно были переданы в правоохранительные органы. Но пока нет результатов судмедэкспертизы, говорить о чем-либо преждевременно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем случае в той же Черниговской области, где из-за того, что анестезиолог выбрал не тот наркоз, скончались и роженица, и ее ребенок. Также «ФАКТЫ» рассказывали о жутком случае в Тернопольской области, где по вине акушера-гинеколога остались инвалидами десятки новорожденных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter