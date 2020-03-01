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Кровавая Масленица в России: на массовых гуляниях под Москвой погибли мужчина с ребенком

Празднования Масленицы возле города Электроугли Московской области закончились трагедией. Публике было предложено посмотреть автопробег по бездорожью и другие соревнования с участием внедорожников. Во время одного из конкурсов погибли отец и его пятилетняя дочь, оказавшиеся слишком близко к машинам.

Официальные сводки о случившемся немного расходятся в деталях. По одной из версий, трагедия произошла во время автопробега. Машина застряла на труднопроходимой местности, второй участник конкурса вызвался помочь водителю. Лебедка, которой планировалось вытащить автомобиль, оборвалась и полетела в сторону отца с ребенком. И мужчина, и его дочь скончались на месте.

В МВД уточняют, что трос оборвался уже во время буксировки автомобиля и полетел в случайных свидетелей. Пострадавшему мужчине пытались оказать помощь, но он все же скончался от полученных травм. «Скорая помощь» приехала слишком поздно.

О безопасности зрителей организаторы не позаботились. Участники гуляний упоминали, что трагедии можно было бы избежать, если бы наблюдателей не подпускали близко к месту автопробега, трасса была бы огражденной, а экстренные службы, как и положено, дежурили бы поблизости.

Напомним, ранее празднование Масленицы испортили жителям Приморья, когда продемонстрировали на площади неприличный видеоролик. А в детсаду в Перми на праздник Масленицы звучали песни про вино и водку.

Фото kurer-sreda.ru

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