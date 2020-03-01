- 17:16 Знаменитый Лувр закрыли для посетителей из-за коронавируса
- 17:10 «Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 16:58 Звезда популярного российского сериала снова стала мамой в 40 лет
- 16:46 Кровавая Масленица в России: на массовых гуляниях под Москвой погибли мужчина с ребенком
- 16:38 2 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит врач-дерматолог Наталья Заруцкая
- 16:34 Где смотреть онлайн «Реал» — «Барселона»: расписание трансляций «эль класико»
- 16:22 Великий пост 2020: открытки и поздравления
- 16:20 Спасителем людей, упавших в авто в Русановский канал в Киеве, оказался прокурор
- 16:06 В Чернигове расследуют странную смерть 19-летней роженицы
- 15:49 В первый день весны на Донбассе погиб боец 72-й бригады: названо имя героя
- 15:28 Под Киевом горел отель: опубликованы фото и видео с места ЧП
- 15:24 В Украине новая традиция: по выходным под Радой Нацгвардия будет проводить ритуал
Кровавая Масленица в России: на массовых гуляниях под Москвой погибли мужчина с ребенком
Празднования Масленицы возле города Электроугли Московской области закончились трагедией. Публике было предложено посмотреть автопробег по бездорожью и другие соревнования с участием внедорожников. Во время одного из конкурсов погибли отец и его пятилетняя дочь, оказавшиеся слишком близко к машинам.
Официальные сводки о случившемся немного расходятся в деталях. По одной из версий, трагедия произошла во время автопробега. Машина застряла на труднопроходимой местности, второй участник конкурса вызвался помочь водителю. Лебедка, которой планировалось вытащить автомобиль, оборвалась и полетела в сторону отца с ребенком. И мужчина, и его дочь скончались на месте.
В МВД уточняют, что трос оборвался уже во время буксировки автомобиля и полетел в случайных свидетелей. Пострадавшему мужчине пытались оказать помощь, но он все же скончался от полученных травм. «Скорая помощь» приехала слишком поздно.
О безопасности зрителей организаторы не позаботились. Участники гуляний упоминали, что трагедии можно было бы избежать, если бы наблюдателей не подпускали близко к месту автопробега, трасса была бы огражденной, а экстренные службы, как и положено, дежурили бы поблизости.
Напомним, ранее празднование Масленицы испортили жителям Приморья, когда продемонстрировали на площади неприличный видеоролик. А в детсаду в Перми на праздник Масленицы звучали песни про вино и водку.
Фото kurer-sreda.ru
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!