«Шахтер» в день рождения Фернандо проиграл в Полтаве «Ворскле»: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В воскресенье, 1 марта, матчами в Запорожье и Полтаве финишировал 20-й тур в украинской премьер-лиге. Не обошлось без сенсации.

Чемпионат Украины. 20-й тур

1 марта (воскресенье)

«Ворскла» (Полтава) — «Шахтер» (Донецк) — 1:0 (Степанюк, 30). На 84-й минуте удален Скляр («Ворскла»). Молодежные составы — 1:3.

«Шахтер»: Шевченко, Болбат (Додо, 60), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 82), Патрик (Бондаренко, 46), Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо.

«Заря» (Луганск) — «Олимпик» (Донецк) — 1:0 (Кабаев, 77).

29 февраля (суббота)

«Десна» (Чернигов) — «Мариуполь» — 4:0 (Тотовицкий, 11, 20, Филиппов, 58, с пенальти, Калитвинцев, 90+2). Молодежные составы — 1:3.

«Львов» — «Александрия» — 1:1 (Альваро, 87 — Мышенко, 10). На 53-й минуте удален Татарков («Львов»). Молодежные составы — 4:1.

«Колос» (Коваливка) — «Карпаты» (Львов) — 2:1 (Ильин, 11, Петров, 42 — Козак, 78). Молодежные составы — 0:1.

28 февраля (пятница)

«Днепр-1» — «Динамо» (Киев) — 3:1 (Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5, с пенальти). На 6-й минуте удален Буяльский («Динамо»), а на 75-й — Полевой («Днепр-1»). Молодежные составы — 1:4.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Буяльский, Караваев (Цыганков, 77), Вербич, Русин (де Пена, 77).

Без пяти минут чемпион Украины «Шахтер», которому 12 и 19 марта предстоят матчи 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга», прибыл в Полтаву на свой 850-й поединок в УПЛ в значительно ослабленном составе. После тяжелого еврокубкового вояжа в Лиссабон к «Бенфике» наставник дончан Луиш Каштру перед встречей с «Ворсклой» предоставил отдых Пятову, Матвиенко, Исмаили, Тайсону, Степаненко и Мораесу, а Коваленко не мог играть из-за травмы.

Предыдущие 10 матчей против полтавчан «Шахтер» выиграл с общим счетом 29:7 и, конечно же, был не против победить и на сей раз — в 50-й очной дуэли соперников в УПЛ. Пусть и полурезервным составом.

Правда, у «Ворсклы», потерпевшей в прошлом туре обидное поражение на поле «Динамо», на сей счет были свои мысли. И полтавчане, которые с приходом Юрия Максимова значительно прибавили в организации игры, благодаря голу новичка команды Степанюка выиграли первый тайм — 1:0.

После перерыва «Шахтер», в составе которого дебютировал в официальном матче 19-летний полузащитник Бондаренко и сыграл именинник — бразилец Фернандо, попытался изменить ситуацию на поле, но хозяева отвечали острыми контрвыпадами.

На 84-й минуте полтавчане после удаления с поля Скляра остались в меньшинстве, но выстояли, обыграв «Шахтер» в УПЛ впервые с 2014 года. Заодно «Ворскла» прервала фантастическую серию чемпиона страны без поражений в УПЛ, длившуюся с 11 августа 2018 года (0:1 с «Динамо») и насчитывавшую 48 (!) матчей (41 победа, 7 ничьих). Первая неудача португальца Луиша Каштру в чемпионате Украины.

Поражение в прошлом туре от «Львова» (0:1) стало для «Олимпика» четвертым подряд в премьер-лиге, и, поговаривают, испанский наставник дончан Висенте Гомес после игры на стадионе имени Валерия Лобановского подал прошение об отставке, но президент клуба Владислав Гельзин ее не принял.

В поединке против «Зари» в Запорожье футболисты «Олимпика» долгое время удачно противостояли подопечным Виктора Скрипника и даже упустили два супершанса в атаке. Но в итоге на 77-й минуте после навеса с угловой отметки не усмотрели за Кабаевым.

Впрочем, в оставшееся до финального свистка время футболисты «Олимпика» сделали все возможное, чтобы спасти матч, но сравнять счет гостям помешали блестяще действовавший… их бывший одноклубник голкипер Махарадзе и дикое невезение. Фортуна в конце встречи улыбалась «Заре» на все 32 зуба (дончане за весь матч нанесли по воротам луганчан 17 ударов!).

Отметим, что успех в 20-м матче Скрипника в УПЛ позволил «Заре» обойти в турнирной таблице «Динамо» и подняться на второе место, дающее право стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 53 очка;

3. «Заря» — 40;

3. «Динамо» — 39;

4. «Десна» — 36;

5. «Александрия» — 34;

6. «Колос» — 26;

7. «Мариуполь» — 22;

8. «Днепр-1» — 22;

9. «Львов» — 19;

10. «Олимпик» — 18;

11. «Ворскла» — 17;

12. «Карпаты» — 12.

Бомбардиры: 15 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 10 — Богдан Леднев («Заря»), Александр Филиппов («Десна»); 9 — Марлос («Шахтер»); 8 — Артем Беседин, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Владислав Супряга («Днепр-1»).

В 21-м туре премьер-лиги сыграют: «Динамо» — «Колос» (3 марта); «Мариуполь» — «Ворскла», «Заря» — «Львов», «Олимпик» — «Десна», «Шахтер» — «Днепр-1», «Карпаты» — «Александрия» (4 марта).

Фото ФК «Шахтер»

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