Ярош растрогал сеть фото с внучками

Политика

Командующий Украинской добровольческой армии и бывший депутат Дмитрий Ярош показал свое фото с двумя красавицами-внучками. Младшая, Оля, родилась в ноябре 2019-го. Старшей, Софии, в этом месяце исполнится три года.

«Дочка Ирочка позволила поставить фотку с моими внучками: Софийка — старшая, Олечка (названная зятем в честь бабушки) — младшая. Ради них стоит жить, умирать, убивать. P. S. А есть же еще два внука-козака», — поделился Ярош.

Подписчики Яроша в Facebook разделяют его радость и соглашаются: наши дети и внуки — это именно те люди, которые вдохновляют на борьбу.

Напомним, с 2019 года Ярош называет себя «четырежды дедом». Кроме внучек Софии и Оли, у него есть еще два внука — пятилетний Назар и трехлетний Устим.

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