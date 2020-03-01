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Ярош растрогал сеть фото с внучками
Командующий Украинской добровольческой армии и бывший депутат Дмитрий Ярош показал свое фото с двумя красавицами-внучками. Младшая, Оля, родилась в ноябре 2019-го. Старшей, Софии, в этом месяце исполнится три года.
«Дочка Ирочка позволила поставить фотку с моими внучками: Софийка — старшая, Олечка (названная зятем в честь бабушки) — младшая. Ради них стоит жить, умирать, убивать.
Подписчики Яроша в Facebook разделяют его радость и соглашаются: наши дети и внуки — это именно те люди, которые вдохновляют на борьбу.
Напомним, с 2019 года Ярош называет себя «четырежды дедом». Кроме внучек Софии и Оли, у него есть еще два внука — пятилетний Назар и трехлетний Устим.
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