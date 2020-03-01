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Военкоматы начали подготовку к призыву офицеров запаса: кого и когда позовут служить

21:57 1 марта 2020 150
армия
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В ходе весенней призывной кампании-2020 в армию призовут офицеров запаса, не достигших 43 лет, подходящих по состоянию здоровья и не имеющих права на отсрочку. Их могут призвать на военную службу на срок до 18 месяцев. Об этом сообщил начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Сергей Волков.

«Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе», — рассказал Волков в интервью АрмияInform.

В военкоматах уже началась организационно-плановая работа с указанной категорией военнослужащих.

«Собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров, — рассказал Волков. — В военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу на 18 месяцев. Призывают путем зачтения курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца отводится на подготовку по военно-учетной специальности».

Военную службу офицеры запаса, как правило, несут не в боевых частях ВСУ, и к участию в операции Объединенных сил таких офицеров не привлекают. После окончания 18-месячного срока службы военные освобождаются в запас.

Напомним, ранее в Минобороны уточнили, что в 2020 году призыв пройдет еще по старым правилам, и повестки получат военнообязанные юноши старше 20 лет.

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