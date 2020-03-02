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Из президентской гонки в США выбыл один из ее лидеров

Ночью 2 марта, выступая в своем родном городе Саут-Бенд, штат Индиана, его бывший мэр Пит Буттиджич неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Он входил в тройку лидеров среди претендентов от Демократической партии после праймериз в четырех штатах и считался одним из фаворитов.

Буттиджичу 38 лет, и он самый молодой из девяти политиков, которые вели борьбу за то, чтобы стать единым кандидатом, представляющим демократов на президентских выборах в ноябре. Пит, кроме того, первый и единственный открытый гомосексуалист в истории США, выставивший свою кандидатуру на выборах главы государства.

Он прекрасно стартовал в начале февраля, выиграв праймериз в Айове. В Нью-Гемпшире и Неваде занял второе место. Однако 29 февраля в Южной Каролине Буттиджич даже не попал в первую тройку. Ему не удалось взять в этом штате ни одного голоса.

И все равно бывший мэр маленького городка оставался на третьем месте перед так называемым супервторником — 3 марта демократы проведут праймериз сразу в 15 штатах, включая Калифорнию.

Выступая в Саут-Бенде, Буттиджич заявил: «Нашей целью всегда было помочь объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа. Мы вступили в эту гонку, чтобы вернуть демократов в Белый дом. При этом мы стремились играть по правилам, которые просты — уважение, правда, командная работа, поддержка, ответственность, дисциплина…»

«Мы должны признать, что на данном этапе лучший способ сохранить веру в достижение этих целей — это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Поэтому сегодня вечером я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию», — сообщил Буттиджич.

Американские СМИ полагают, что на его решение повлиял Джимми Картер. Буттиджич ездил к нему в городок Плейнс, штат Джорджия. Они вместе позавтракали и поговорили. 39-й президент США является одним из лидеров Демократической партии. Его слово имеет вес.

Вышел из президентской гонки и еще один претендент — миллиардер Том Стейер. Хотя в Южной Каролине он занял третье место, обойдя Буттиджича, в его активе так и не появилось ни одного голоса. Стейер заявил, что больше не видит шансов на победу.

Перед супервторником лидируют сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, у которого 58 голосов, и бывший вице-президент США Джо Байден. У него 50 голосов. Не утратили шансов на победу еще два претендента. Это Элизабет Уоррен (восемь голосов) и Эми Клобушар (семь голосов).

Дональд Трамп уже отреагировал на ситуацию в лагере демократов. Президент написал в Twitter, что теперь голоса Буттиджича отойдут Байдену. И это единственный вариант, при котором он сможет победить Сандерса. «Пит Буттиджич ВЫШЕЛ. Все его голоса в супервторник отойдут к сонному Джо Байдену… Это НАСТОЯЩЕЕ начало вывода Берни из игры — НИКАКОЙ НОМИНАЦИИ, СНОВА!» — подчеркнул Трамп.

В этом коротком твите содержатся сразу несколько скрытых выпадов в адрес демократов. Сандерса, который придерживается слишком социалистических взглядов, по мнению руководства партии, прокатят во второй раз. В 2016 году его не пустили в единые кандидаты на пост президента ради Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла Трампу. Сейчас Сандерса, полагает действующий президент, сливают, чтобы обеспечить успех Байдену.

Самого же бывшего вице-президента Трамп намеренно называет «сонным». Действительно, во время встреч с избирателями в Южной Каролине 76-летний Байден выглядел порой рассеянным. Он забывал окончания собственных фраз. Порой, казалось, что он теряет мысль и не может ее завершить.

Западные СМИ отмечают, что с уходом Буттиджича в гонке демократов остались только пенсионеры. Байдену 76 лет, Сандерсу 78 лет, Уоррен 70 лет. Это вызывает сомнения в том, что за них пойдут голосовать молодые американцы. Например, победу Бараку Обаме обеспечили избиратели младше 30 лет. За Клинтон в 2016 году их голосовало куда меньше.

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