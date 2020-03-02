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Платят наличкой: исключенная из "Слуги народа" нардеп рассказала о кассирах партии Зеленского
Нардеп Анна Скороход, когда-то входившая в фракцию «Слуга народа», а сейчас внефракционная, поделилась подробностями депутатских доходов в пропрезидентской политсиле. Депутат утверждает, что в дополнение к зарплате «слуги» получают еще и крупные суммы наличными по итогам работы в конце месяца.
О допвыплатах парламентариям Скороход рассказала в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой.
Депутат утверждает, что в роли кассира выступают заместители главы фракции. Рядовые члены фракции за «правильное» голосование получают по пять тысяч долларов, более статусные представители «слуг» — по 15 тысяч долларов. «В конвертах… С каждым работают отдельно», — уточнила Скороход.
Напомним, Скороход прошла в Раду при поддержке политсилы «Слуга народа», но из-за «инакомыслия» при голосовании депутат была исключена из фракции. Решение приняли 15 ноября 2019 года.
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