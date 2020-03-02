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Украинские полярники нашли озеро под ледником на Антарктиде: потрясающее фото
На небольшом острове Галиндез (расположен в 5 километрах от Антарктиды), на котором находится украинская полярная станция «Академик Вернадский», ученые Тарас Билык и Денис Пишняк обнаружили под ледником озеро. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Национальном антарктическом научном центре Министерства образования и науки Украины. Хотя полярники пока не определили размеры подъездного озера (удалось пройти по нему только около 30 метров), но уже сейчас можно уверенно говорить, что это самый большой водоем на Галиндез. На острове есть еще одно озеро, расположенное не под ледником, а на поверхности. Зимой, когда оно замерзает, полярники играют на нем в футбол.
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По их мнению, обнаруженное сейчас озеро под ледником не замерзает и зимой. На 30-метровом участке, который удалось пройти ученым, максимальная глубина составляет 1,5 метра. Предстоит выяснить, есть ли этом водоеме живые существа.
У полярников есть версия о том, как он образовался: в летние месяцы лед на поверхности тает, вода течет по скале и нагревается под лучами солнца. Она затекает под ледник, образуя озеро.
Заметим, что на материковой Антарктиде под огромным слоем льда обнаружены большие озера, образовавшиеся благодаря подземным (термальным) источникам тепла.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в открытом доступе в интернете разработчики выложили 3D-тур по украинской станции «Академик Вернадский».
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На фото в заголовке Денис Пишняк пробирается по деловому коридору к озеру (фото Игоря Дикого)
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Весь спектр эмоций: принца Уильяма засняли, когда он болел за любимую футбольную команду (фото, видео)
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!