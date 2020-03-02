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Эрдоган занял место Обамы: Пионтковский указал на интересный момент в войне Турции против России
Грядущее большое противостояние Турции и России — это результат того, что последние годы Кремль оставался без присмотра «мирового полицейского» и чувствовал себя абсолютно безнаказанным. Турецкий лидер взял на себя роль стража порядка и намерен вернуть Россию «в рамки». Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский.
«Эрдоган выполняет работу „мирового полисмена“, от которой уклонился Обама в сентябре 2012 года, — пишет политолог на своей странице в Twitter. — Цена отказа Обамы от собственных „красных линий“ — более полумиллиона погибших сирийцев, миллионы беженцев, обнаглевшее от безнаказанности Пуйло».
Напомним, Турция потеряла в Сирии более 30 своих военнослужащих, после того как российская авиация поддержала сирийцев и нанесла удар по турецкой военной колонне. В ответ турецкие силы атаковали сирийцев, поддерживаемых РФ.
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган созвонился с лидером России Владимиром Путиным и предложил тому не вмешиваться в противостояние между турецкими силами и режимом Башара Асада.
Российский журналист Леонид Радзиховский в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что в войне России с Турцией не будет победителей, погибнут сотни людей и придется заключать какое-то перемирие.
Фото almasdarnews.com
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!