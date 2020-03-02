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Эрдоган занял место Обамы: Пионтковский указал на интересный момент в войне Турции против России

9:42 2 марта 2020 978
эрдоган
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Грядущее большое противостояние Турции и России — это результат того, что последние годы Кремль оставался без присмотра «мирового полицейского» и чувствовал себя абсолютно безнаказанным. Турецкий лидер взял на себя роль стража порядка и намерен вернуть Россию «в рамки». Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский.

«Эрдоган выполняет работу „мирового полисмена“, от которой уклонился Обама в сентябре 2012 года, — пишет политолог на своей странице в Twitter. — Цена отказа Обамы от собственных „красных линий“ — более полумиллиона погибших сирийцев, миллионы беженцев, обнаглевшее от безнаказанности Пуйло».

Напомним, Турция потеряла в Сирии более 30 своих военнослужащих, после того как российская авиация поддержала сирийцев и нанесла удар по турецкой военной колонне. В ответ турецкие силы атаковали сирийцев, поддерживаемых РФ.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган созвонился с лидером России Владимиром Путиным и предложил тому не вмешиваться в противостояние между турецкими силами и режимом Башара Асада.

Российский журналист Леонид Радзиховский в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что в войне России с Турцией не будет победителей, погибнут сотни людей и придется заключать какое-то перемирие.

Фото almasdarnews.com

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Эрдоган занял место Обамы: Пионтковский указал на интересный момент в войне Турции против России

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