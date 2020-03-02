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После выходных доллар подорожал: какой сейчас курс валют в банках
Новая рабочая неделя в банках началась с роста курса доллара. После того, как курс НБУ вырос с 24,56 до 24,59 грн/доллар, в обменниках также пересмотрели курс основных валют.
Сейчас средний курс покупки доллара на наличном рынке составляет 24,41 UAH/USD. Курс продажи — 24,7 UAH/USD. Тенденции соответствуют тем прогнозам, которые в комментарии «ФАКТАМ» озвучил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. По его мнению, в ближайшее время курс откатится к психологической отметке 25 грн/доллар.
Курс доллара в текущем году достиг максимума 4 февраля, когда превысил отметку в 25 гривен. После этого валютные курсы вернулись к показателю 24,5 UAH/USD, а с начала марта снова пошли в рост.
Напомним, ранее НБУ предупредил, что ревальвация гривни, кроме плюсов, имеет еще и серьезные минусы. Снижая инфляцию, укрепление национальной валюты одновременно уменьшает доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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