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Дело “Цитрамона”: «Дарница» отстаивает свои права на торговую марку в суде

Фармацевтическая компания «Дарница» продолжает защищать свои права в суде против харьковской компании «Здоровье» относительно торговой марки «Цитрамон-Здоровье». Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, который представляет интересы «Дарницы» в этом споре.

«Сейчас мы ожидаем полный текст постановления апелляционного суда. Предполагаю, что «Здоровье» обратится в Верховный суд. И там мы будем отстаивать ту же позицию: «Цитрамон» — это обозначение «Дарницы», — сказал он.

При этом Мамуня подчеркнул, что первоначальным поводом для иска послужила упаковка препарата «Цитрамон-Здоровье», которая повторяла рисунок и бело-зеленую цветовую гамму лекарственного средства «Цитрамон-Дарница».

«Это попытка „выехать“ на чужой репутации. „Дарница“ продолжительное время вкладывала средства и усилия в маркетинговую стратегию продукта, в его рекламу и продвижение», — рассказал Мамуня.

Он подчеркнул, что дело «Цитрамона» не похоже на кейс «Корвалола», поскольку во втором случае компания «Фармак» стремится монополизировать советский бренд, хотя дизайн упаковки и само название «Корвалол-Дарница» исключают сходство с аналогичным препаратом «Фармака».

«Цитрамон-Дарница» — анальгетическое и противовоспалительное лекарственное средство, выпускаемое в форме таблеток. На международном фестивале-конкурсе «Вибір року» он признавался препаратом года от головной боли. Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары «Дарницы» — семья Загорий.

В 2019 году «Дарница» провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых — диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

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