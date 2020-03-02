Доллар стремительно дорожает: когда курс достигнет 25 гривен

Деньги

Прошедшие выходные не изменили ситуацию на валютном рынке Украины: курсы доллара и евро продолжают расти. С пятницы, 28 февраля, американская валюта подорожала на 3 копейки, а европейская — сразу на 5 копеек. Так, 2 марта НБУ установил курсы на уровне 24,59 грн за доллар и 26,98 грн за евр. На наличном рынке основные валюты подорожали более существенно, на 15−30 копеек. Причем европейская валюта дорожает быстрее и уже стоит больше 27 гривен за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,46 грн, а купить — по 24,71 грн, евро — сдать по 26,86 грн, купить — по 27,29 грн. Эксперты предупреждают, что это еще не предел.

«Курс гривни в понедельник, 2 марта, продолжает откатываться вниз относительно доллара, торгуясь на отметке 24,74 грн. за доллар — на фоне нестабильности на мировых финансовых рынках, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — На рынке ходят слухи о возможном выходе «СитиБанка» из гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что в перспективе может создать сильный спрос на валюту и побудить других нерезидентов закрыть позиции в этих ценных бумагах.

Такие действия инвесторов связаны с падением на прошлой неделе финансовых рынков на 15%. И хотя в понедельник наметилось осторожное повышение индексов, пессимизм в отношении возобновления снижения все еще доминирует. Инвесторы ищут защиты в безопасных активах, избегая развивающихся рынков.

Рынок также ждет очередного размещения ОВГЗ, которое произойдет 3 марта, и внепланового заседания Верховной Рады, на котором может произойти смена правительства, что также удержит инвесторов и МВФ от активных действий в ближайшее время.

Вместе с тем стало известно, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициирует увеличение государственной поддержки промышленности и агросектора в ближайшие три года в восемь раз — до 3,6 млрд долларов. Можно прогнозировать, что в сложившихся условиях гривня продолжит девальвационное движение к отметке 25 грн за доллар", — считает Шевчишин.

О потере интереса к украинским ценным бумагам предупреждают и другие эксперты.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,6−1,0%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,45 грн до 24,59 грн (+0,6%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время увеличились с 24,50−24,52 до 24,75−24,78 грн (+1,0%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,30−24,50 до 24,46−24,71 грн (+0,7% - +0,8%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,8% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Основная причина давления на гривню за последнюю неделю — снижение интереса иностранных инвесторов к покупке ОВГЗ. Это происходит, во-первых, из-за глобального падения интереса к рисковым активам на фоне пандемии коронавируса. Во-вторых, — из-за достаточно быстрого снижения доходности государственных облигаций вслед за уменьшением учетной ставки НБУ.

На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего роста курса американской валюты к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25 грн, а наличный доллар в банках — около 24,6−24,9 грн", — прогнозирует Иосуб.

Как видим, воздействие мировой экономики на отечественный финансовый рынок стремительно усиливается, а на мировую экономику все больше влияет китайский коронавирус. По данным агентства Reuters, такого обвала на ведущих биржах планеты не было уже более десяти лет. Последняя неделя февраля стала самой провальной со времени финансового кризиса 2008 года. По всему миру инвесторы чуть ли не панически распродавали не только акции. Также стали дешеветь сырьевые контракты и валюты стран с развивающимися рынками, в том числе и Украины. Сравнение нынешней ситуации с кризисом 2008 года порождает у многих людей вопрос: неужели вся мировая экономика оказалась на пороге столь масштабного кризиса только из-за пандемии коронавируса?

Как сообщает Deutsche Welle, в конце прошлой недели главный экономист Deutsche Bank и руководитель аналитического центра DB Research во Франкфурте-на-Майне Давид Фолькертс-Ландау провел видеоконференцию с журналистами, на которой обнародовал базовый прогноз: рецессия предстоит как Германии, так и всему Евросоюзу, причем особенно глубокой она окажется в Италии.

Кроме того, эксперты банка предсказывают глобальную рецессию, хотя и считают, что спад мировой экономики окажется не очень большим. Согласно представленному немецкими банкирами сценарию, по всему миру инфицируются порядка 3 миллионов человек, а число смертельных исходов составит примерно 30 тысяч. На данный момент официальное количество жертв коронавируса составляет около 3 тысяч.

Об угрозах для мировой экономики предупреждают и ведущие финансисты США. Согласно официальному прогнозу, опубликованному аналитиками Bank of America, рост мировой экономики таки может замедлиться до самого низкого показателя со времен экономического кризиса 2007−2008 годов из-за нового коронавируса. Ведущий американский банк снизил прогноз роста мирового внутреннего валового продукта (ВВП) до 2,8% в 2020 году. Этот показатель стал самым низким с 2009 года и впервые упал до уровня ниже 3% после финансового кризиса 2007−2008 годов.

Толчком стал карантин в Китае, что привело к «нулевому» росту экономики КНР в первом квартале и грозит длительным восстановлением финансовых показателей страны. Снижение темпов роста экономики Китая, вероятно, вызовет «эффект перекидывания», когда неутешительные показатели одной большой страны влияют на глобальное экономическое развитие. Длительные сбои работы ряда китайских компаний могут нанести ущерб мировой сети поставок продукции. Однако, по мнению аналитиков Bank of America, нового финансового кризиса или глобальной пандемии в этом году не будет.

Стоит отметить, что ранее аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров рассказал «ФАКТАМ» о нескольких сценариях дальнейшего развития экономических событий как в мире, так и в Украине в связи с пандемией.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter