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Джокер опубликовал переписку якобы с Гончаруком: говорили об отставке премьера
Пранкер Джокер, известный провокациями в отношении украинских топ-чиновников, на этот раз решил затеять переписку с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Собеседники обсуждали слухи о грядущей отставке Кабмина и смещении Гончарука.
Скрины переписки с якобы Гончаруком Джокер опубликовал в своем Telegram-канале. Пранкер уточнил, что общался под видом депутата от «Слуги народа» Гео Лероса.
Из SMS-переписки становится понятно, что собеседник Джокера знает о грядущей смене премьер-министра и роспуске Кабмина. «В парламенте слишком много людей, которые хотят моей отставки», — объясняет он.
Шансы сохранить за собой пост премьера собеседник Джокера оценивает как низкие: «Очень вряд ли, но все может быть… В следующие пять дней все еще может поменяться».
Напомним, Гончарук 2 марта заявил, что заявлений об отставке с поста премьера не писал, о слухах про нового премьера знает, но комментировать их не хочет.
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