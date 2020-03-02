24.51 / 24.77 26.94 / 27.39
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Джокер опубликовал переписку якобы с Гончаруком: говорили об отставке премьера

13:26 2 марта 2020 29
гончарук
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пранкер Джокер, известный провокациями в отношении украинских топ-чиновников, на этот раз решил затеять переписку с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Собеседники обсуждали слухи о грядущей отставке Кабмина и смещении Гончарука.

Скрины переписки с якобы Гончаруком Джокер опубликовал в своем Telegram-канале. Пранкер уточнил, что общался под видом депутата от «Слуги народа» Гео Лероса.

Из SMS-переписки становится понятно, что собеседник Джокера знает о грядущей смене премьер-министра и роспуске Кабмина. «В парламенте слишком много людей, которые хотят моей отставки», — объясняет он.

Шансы сохранить за собой пост премьера собеседник Джокера оценивает как низкие: «Очень вряд ли, но все может быть… В следующие пять дней все еще может поменяться».

Напомним, Гончарук 2 марта заявил, что заявлений об отставке с поста премьера не писал, о слухах про нового премьера знает, но комментировать их не хочет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Голос країни логотип

На "Голосі країни" разгорается сепаратистский скандал: в чем причина

гончарук

Джокер опубликовал переписку якобы с Гончаруком: говорили об отставке премьера

гончарук

Когда ждать повышения пенсий: Гончарук назвал сроки

Ноль Ноль Три

Победитель конкурса на самое странное имя узнал от родителей, как его зовут, только в 15 лет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер