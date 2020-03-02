Происшествия

Кокаин в авто: наркотик на 90 миллионов обнаружили в порту под Одессой (фото)

Высококачественный кокаин прибыл в морской порт «Южный» Одесской области из Латинской Америки, как сообщили в спецслужбе, еще в середине февраля в контейнере с автомобилями. Обнаружили 31 брикет (по килограмму каждый) во время углубленного досмотра. Стоимость наркотика на черном рынке — более 90 миллионов в национальной валюте. По данным пограничников, кокс был спрятан в автомобиле, а каждый пакет был промаркирован изображениями персонажа из известной игры «Монополия». (Ранее сообщалось о ликвидации в Одесской области мощного канала поставок в Украину амфетамина.)

Позднее правоохранители установили, что часть товара, доставленного из Чили, участники преступной группы хотели переместить на территорию Евросоюза. И в дальнейшем трех участников группировки, включая иностранца-соорганизатора наркобизнеса, задержали в столице. «Взяли» злоумышленников после закладки брикетов с кокаином в тайник, обустроенный в автомобиле курьера, который должен был доставить груз в Евросоюз.

Как оказалось, до конца года они планировали еще несколько контрабандных поставок в Украину: почти 500 кг кокаина намеревались сбыть в нашей стране и за рубежом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что на днях полиция задержали группу херсонских наркодельцов, которые под Киевом выращивали элитную марихуану на продажу. Они селекционировали новые виды конопли и растили их в тепличных условиях с использованием всех необходимых технологий.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что в Тернополе торговлей наркотиками занимались члены спортклуба. Были задержаны девять человек.

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