Масленица в московском парке Зарядье превратила праздник в фильм ужасов: жуткое видео

Мир

В Москве организаторы празднования Масленицы не могли и представить, как будет выглядеть их креатив, когда погода испортится. Изюминкой нынешних празднований должны были стать мужчины в черных фраках, стоящие на шестах у парка Зарядье и указывающие дорогу. Пока светило солнце, живые указатели выглядели странно, но не пугающе. А вот когда пошел снег, пейзаж возле стен Кремля стал напоминать сцены из фильмов ужасов.

При свете дня персонажи на Масленице навевали мысль о герое сказки «Ходячий замок Хаула».

Но когда погода испортилась, усилился ветер и начался снег, черные фигуры в тумане заставили вспомнить «Сайлент Хилл» и дементоров из саги о Гарри Поттере.

Побывавшие на празднике согласились, что во второй половине дня происходящее у стен Кремля выглядело очень мрачно.

Нет, это не съёмки какого-нибудь мрачного хоррора. Это Масленица в «Зарядье».



По задумке организаторов, акробаты в чёрных фраках и цилиндрах должны были изображать дирижёров, а заодно подсказывать дорогу тем, кому нужна помощь. И всё было хорошо, пока не испортилась погода pic.twitter.com/sDLqmyaJsp — Лентач (@oldLentach) March 2, 2020

Напомним, в Подмосковье организаторы празднований Масленицы не позаботились о безопасности зрителей, из-за чего погибли отец с маленькой дочкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter