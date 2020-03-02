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Мир

Масленица в московском парке Зарядье превратила праздник в фильм ужасов: жуткое видео

14:10 2 марта 2020 921
москва
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Москве организаторы празднования Масленицы не могли и представить, как будет выглядеть их креатив, когда погода испортится. Изюминкой нынешних празднований должны были стать мужчины в черных фраках, стоящие на шестах у парка Зарядье и указывающие дорогу. Пока светило солнце, живые указатели выглядели странно, но не пугающе. А вот когда пошел снег, пейзаж возле стен Кремля стал напоминать сцены из фильмов ужасов.

При свете дня персонажи на Масленице навевали мысль о герое сказки «Ходячий замок Хаула».

герои

Но когда погода испортилась, усилился ветер и начался снег, черные фигуры в тумане заставили вспомнить «Сайлент Хилл» и дементоров из саги о Гарри Поттере.

герои

Побывавшие на празднике согласились, что во второй половине дня происходящее у стен Кремля выглядело очень мрачно.

Напомним, в Подмосковье организаторы празднований Масленицы не позаботились о безопасности зрителей, из-за чего погибли отец с маленькой дочкой.

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