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Масленица в московском парке Зарядье превратила праздник в фильм ужасов: жуткое видео
В Москве организаторы празднования Масленицы не могли и представить, как будет выглядеть их креатив, когда погода испортится. Изюминкой нынешних празднований должны были стать мужчины в черных фраках, стоящие на шестах у парка Зарядье и указывающие дорогу. Пока светило солнце, живые указатели выглядели странно, но не пугающе. А вот когда пошел снег, пейзаж возле стен Кремля стал напоминать сцены из фильмов ужасов.
При свете дня персонажи на Масленице навевали мысль о герое сказки «Ходячий замок Хаула».
Но когда погода испортилась, усилился ветер и начался снег, черные фигуры в тумане заставили вспомнить «Сайлент Хилл» и дементоров из саги о Гарри Поттере.
Побывавшие на празднике согласились, что во второй половине дня происходящее у стен Кремля выглядело очень мрачно.
Нет, это не съёмки какого-нибудь мрачного хоррора. Это Масленица в «Зарядье».— Лентач (@oldLentach) March 2, 2020
По задумке организаторов, акробаты в чёрных фраках и цилиндрах должны были изображать дирижёров, а заодно подсказывать дорогу тем, кому нужна помощь. И всё было хорошо, пока не испортилась погода pic.twitter.com/sDLqmyaJsp
Напомним, в Подмосковье организаторы празднований Масленицы не позаботились о безопасности зрителей, из-за чего погибли отец с маленькой дочкой.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...