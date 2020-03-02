Губернатор времен Януковича может стать главой пенитенциарной службы, — СМИ

Политика

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, в Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. Возглавить Пенитенциарную службу может Олег Сало — экс-руководитель милиции ряда областей, уволенный из МВД во время Оранжевой революции, и бывший председатель Львовской ОГА, уволенный с поста во время Революции достоинства. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Напомним, ранее народный депутат VIII созыва Дмитрий Добродомов на своей странице в Facebook написал, что одиозный экс-чиновник может стать новым председателем Государственной пенитенциарной службы.

«Во времена Оранжевой революции Олег Сало уже возглавлял милицию Львовской области, после чего новое руководство МВД обвинило его в выводе государственных средств на строительство дач своим предшественникам. Тогда же его уволили из органов, открыли уголовные дела и объявили в международный розыск. Через суды он смог прекратить все открытые дела», — написал Добродомов.

Экс-нардеп напомнил, что в 2006 году Сало баллотировался в Верховную Раду от Прогрессивной социалистической партии Наталии Витренко, которая входила в блок «Народная оппозиция», но партия не преодолела проходной барьер.

Как пишет «РБК-Украина», после победы Януковича на президентских выборах Сало работал на высоких должностях в Министерстве внутренних дел, а также возглавлял областные управления милиции в Ровенской и Ивано-Франковской области. 31 октября 2013 года его назначали главой Львовской облгосадминистрации, а уже через месяц начался Евромайдан.

23 января 2014 года во время акции протеста под стенами Львовской ОГА Сало написал заявление об отставке. Это первый и единственный случай, когда губернатор под натиском народного гнева отрекся от действующей власти. Правда, спустя несколько часов Сало, вероятно, опасаясь гнева Януковича, сообщил, что заявление об отставке недействительно, так как было написано под давлением.

На этом политическая карьера чиновника приостановилась, он сосредоточился на собственном гостинично-ресторанном бизнесе, а в июле 2019 года возглавил Службу безопасности государственного предприятия «Украхимтрансамиак». По информации СМИ, сейчас Сало называют одним из главных претендентов на должность главы Пенитенциарной службы Украины.

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