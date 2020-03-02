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Мир

Эрдоган полетит к Путину после резкого обострения в Сирии: названа дата встречи

14:38 2 марта 2020 551
эрдоган путин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин встретятся в Москве. Основным вопросом на переговорах будет ситуация в Сирии в провинции Идлиб.

Как сообщает Радио Свобода, личная встреча двух президентов назначена на четверг, 5 марта.

28 февраля два президента провели телефонные переговоры и обсуждали сирийский вопрос. Эрдоган рассказывал, что предложил Путину не вмешиваться в противостояние между Турцией и режимом Башара Асада.

Глава МИД Турции настаивал на личной встрече Эрдогана и Путина для снижения напряженности в сирийской провинции Идлиб. Что происходит в регионе, читайте в статье «ФАКТОВ» «Россия на пороге большой войны с Турцией».

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