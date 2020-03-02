- 15:22 Джошуа – Пулев: стали известны дата и место проведения боя
- 15:12 В Россию теперь можно выехать только по загранпаспорту: людей разворачивают на границе
- 15:01 МВД должно остаться под руководством Авакова, — глава комитета ВР
- 14:41 Рэпера Серегу обвинили в похищении детей
- 14:38 Эрдоган полетит к Путину после резкого обострения в Сирии: названа дата встречи
- 14:37 На «Холостяк» придет популярная вокалистка «Х-фактора»
- 14:36 Страшное убийство девушки во Львовской области: появилось фото стрелка
- 14:33 Губернатор времен Януковича может стать главой пенитенциарной службы, — СМИ
- 14:10 Масленица в московском парке Зарядье превратила праздник в фильм ужасов: жуткое видео
- 14:00 Кокаин в авто: наркотик на 90 миллионов обнаружили в порту под Одессой
- 14:00 Мадонна упала со стула, отбив себе копчик
- 13:54 На Харьковщине КамАЗ столкнулся с легковушкой: четыре человека погибли
Эрдоган полетит к Путину после резкого обострения в Сирии: названа дата встречи
Президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин встретятся в Москве. Основным вопросом на переговорах будет ситуация в Сирии в провинции Идлиб.
Как сообщает Радио Свобода, личная встреча двух президентов назначена на четверг, 5 марта.
28 февраля два президента провели телефонные переговоры и обсуждали сирийский вопрос. Эрдоган рассказывал, что предложил Путину не вмешиваться в противостояние между Турцией и режимом Башара Асада.
Глава МИД Турции настаивал на личной встрече Эрдогана и Путина для снижения напряженности в сирийской провинции Идлиб. Что происходит в регионе, читайте в статье «ФАКТОВ» «Россия на пороге большой войны с Турцией».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...