Джошуа – Пулев: стали известны дата и место проведения боя (фото)

Спорт

Поединок в супертяжелом весе между обладателем титулов IBF, WBA и WBO британцем Энтони Джошуа (23 победу, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) и претендентом из Болгарии Кубратом Пулевым (28 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) пройдет 20 июня в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», способном вместить более 62 тысяч зрителей.

Контракт на поединок уже подписан — эту информацию подтвердили оба боксера на своих страницах в социальных сетях. «Я счастлив, что смогу показать миру, насколько я силен на самом деле», — пркомментировал данную новость Пулев. Что касается Джошуа, то британец ограничился лишь опубликованной фотографией и датой.

Отметим, что боксеры могли встретиться намного раньше, еще в 2017-м, после сенсационной победы британца над нашим соотечественником Владимиром Кличко. Свою первую защиту чемпионских поясов Джошуа должен был проводить как раз против Пулева, но поединок был сорван в связи с травмой Кубрата — у болгарина тогда был диагностирован частичный разрыв грудной мышцы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в случае проведения поединка между Джошуа и Пулевым украинец Усик станет чемпионом WBO без боя.

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