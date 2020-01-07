Усик точно станет чемпионом мира в супертяжелом весе: что известно

Спорт

Украинский боксер Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), который свой первый бой в супертяжелом весе выиграл досрочно у американца Чазза Уизерспуна, может уже в ближайшее время получить свой первый чемпионский титул в новом дивизионе.

Для этого ему даже не придется выходить на ринг. Дело в том, что британец Энтони Джошуа, вернувший себе в бое-реванше с мексиканцем Энди Руисом четыре чемпионских титула, уже в ближайшее время должен защищать пояса по версии WBO и IBF. При этом на каждый из титулов разные претенденты (украинец Александр Усик и болгарин Кубрат Пулев соответственно), и в случае выбора одного из них Эй Джей автоматически теряет другой пояс.

Как сообщает сайт World Boxing News, Джошуа уже сделал свой выбор и будет драться с Пулевым за титулы WBA, IBF и IBO, а WBO станет вакантным и перейдет к Усику. Такое решение британца связано с тем, чтобы чемпионский пояс не переходил к другой промоутерской компании (делами Энтони и Александра занимается Matchroom Boxing), а Эй Джей получит возможность после встречи с болгарином претендовать на поединок с победителем реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри за пояс WBC.

Напомним, что свой следующий бой Усик проведет 28 марта на «О2 Арене» в Лондоне — имя соперника станет известно в ближайшие недели.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа хочет провести 14−15 боев до завершения карьеры.

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