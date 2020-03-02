Украинский олимпийский чемпион издал в США уникальную книгу: эксклюзивные фото

Спорт

Чемпион Олимпийских игр в Барселоне-1992 и шестикратный чемпион мира украинский фехтовальщик Георгий Погосов (на фото справа), на протяжении многих лет проживающий в США и занимающийся тренерской деятельностью в одном из самых известных учебных заведений страны — Стенфордском университете, выпустил уникальную книгу.

О ее создании легендарный спортсмен рассказал в комментарии «ФАКТАМ».

Читайте также: Георгий Погосов: «Для нас было счастьем тренироваться в тряпичных тапочках за 6 рублей 40 копеек»

«Это уникальная коллекция под названием «Легенды клинка», которую я создавал более 10 лет. Огромный фехтовальный и соревновательный опыт позволили не только профессионально расположить экспонаты, но и вложить полную душу и сердце в нее. Коллекция — это не просто «куча» фотографий и разных других экспонатов, это не просто пересказ событий, а полноценный исторический экскурс, увлекательное путешествие в мир фехтования, его историю, начиная от истоков и до наших современных дней.

Общее количество экспонатов, входящих в состав коллекции, превышает две тысячи единиц, расположенных на почти 400 специальных картонных листах. Это фотографии с автографами и без, билеты на фехтовальные турниры Олимпиад, чемпионатов мира и других соревнований, программы фехтовальных турниров, почтовые конверты, почтовые карточки, почтовые марки, плакаты и многое-многое другое. Также в ней можно увидеть автографы легенд фехтования не только на фотографиях, но и на других различных экспонатах. Особо надо отметить, что в состав коллекции входит большое количество уникальных раритетных экспонатов, многие из которых существуют в единственном экземпляре.

Коллекция построена по хронологическому принципу и охватывает все современные Олимпиады и чемпионаты мира. Практически все легенды современного фехтования так или иначе представлены в коллекции. При этом большинству из них посвящены отдельные и специальные разделы книги. Также уделено внимание и нынешним звездам украинского фехтования.

Среди уникальных экспонатов, которые хотелось бы отметить особо, — специальная почтовая карточка Олимпиады-1928, подписанная чемпионской сабельной командой Венгрии, входной билет на открытие Олимпиады-1936, автограф олимпийского чемпиона Москвы-1980 Владимира Смирнова своему тренеру Виктору Быкову и многие другие.

После обсуждений с многочисленными экспертами и коллекционерами могу с большой уверенностью утверждать, что подобных коллекций (как по масштабам, так и по содержанию) в мире больше не существует", — рассказал Георгий Погосов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская фехтовальщица Ольха Харлан завоевала восьмое «золото» чемпионатов Европы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter