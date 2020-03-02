Финансовая прибыль и неожиданные встречи: гороскоп на март для всех знаков зодиака

Стиль жизни

Астрологи говорят, что первый месяц весны — время больших перемен. У каждого из знаков зодиака это может проявляться по-разному, но всех их объединяет одно — покровительство звезд в любых начинаниях. Известный ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил гороскоп для представителей всех знаков зодиака, назвав некоторые моменты, на которые стоит обратить особое внимание в марте. (Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.)

— С пробуждением природы после зимней спячки, активизируются и все наши чувства, — сказал Хаял. — Поэтому старайтесь больше доверять своей интуиции, прислушивайтесь к советам друзей и при этом не забывайте о собственном комфорте.

Овны

В марте звезды советуют Овнам не торопиться. Из-за спешки и суеты вы можете допустить немало ошибок в сфере карьеры. Чтобы этого не произошло, старайтесь тщательно планировать свой день и не отказывайтесь от помощи коллег. В конце месяца постарайтесь уделить внимание своему здоровью — ваш иммунитет будет очень ослаблен.

Тельцы

Расположение небесных тел может подтолкнуть представителей знака Телец к мнительности и нерешительности. И из-за этого вы рискуете упустить немало удачных возможностей. Совет звезд — быть смелее и держаться подальше от советов пессимистически настроенных людей. Почаще прислушивайтесь к своей интуиции, она подскажет вам правильный путь. Конец марта сулит Тельцам финансовую прибыль. А это отличный повод порадовать себя приятными покупками.

Близнецы

Первый весенний месяц удачный период для профессиональных взлетов и покорения новых карьерных высот. Звезды обещают представителям знака Близнецы немало перспективных знакомств и благоприятных обстоятельств. Главное — их не упустить. А вот в конце марта старайтесь быть осторожнее: есть риск получить травму.

Раки

В этом месяце многим Ракам захочется больших перемен. И самым удачным полем для этого станут ваши внешность и стиль. Новая прическа или пополнение гардероба не только поднимут вам настроение, но также помогут почувствовать уверенность в себе, которой вам так не хватает в профессии. В конце месяца приятным сюрпризом станут неожиданные теплые встречи с давними друзьями.

Львы

Трудолюбивым представителям знака в этом месяце еще раз придется убедиться, что успех приходит только благодаря их стараниям и труду. На легкий старт в ваших начинаниях пока рассчитывать не приходится. Зато приятным бонусом могут стать нежданные доходы, благодаря которым вы сможете закрыть вопросы, давно вас волновавшие.

Девы

В марте фортуна будет очень благосклонной к представителям этого знака. То, о чем Девы так долго мечтали, на что надеялись, может, наконец, осуществиться именно сейчас. Единственной преградой на пути к успеху могут стать ваши сомнения и неуверенность в себе. Поэтому совет звезд: бросить вызов собственным страхам и быть гораздо смелее — и тогда у вас всё обязательно получится!

Весы

Март для представителей знака Весов — благоприятное время, чтобы заняться саморазвитием и хорошенько поработать над собой. Любые ваши начинания на этом поприще будут иметь большой успех. Главное при этом — не лениться. А вот конец месяца может стать конфликтным в сфере карьеры. Поэтому звезды советуют держаться подальше от сплетен и пересудов в рабочем коллективе.

Скорпионы

Первый весенний месяц сулит представителям знака Скорпион успех в делах, связанных с интеллектуальным трудом. В этот период ваши помощь и дельные советы могут выручить многих близких людей. Но звезды все же предупреждают: слишком акцентируя внимание на проблемах окружающих, вы можете упустить удачные возможности для собственного карьерного роста.

Стрельцы

В этот период многие Стрельцы смогут осуществить свои давние планы и задумки. В марте у представителей знака для этого будет достаточно и времени, и сил. Но главной преградой на пути может стать тяга к самокопанию и несправедливые придирки к себе. Поэтому звезды дают совет: чаще радоваться даже мелким успехам и небольшим победам — именно с них всё и начинается.

Козероги

В марте расположение небесных тел будет способствовать успехам в работе для всех представителей этого знака. Март для Козерогов — удачное время, чтобы получить хорошую отдачу от своих усилий и стараний. Конец месяца станет благоприятным для решения бытовых вопросов: можно затеять ремонт или заняться бумажными делами, на которые у вас раньше не хватало времени.

Водолеи

В этот период звезды сулят Водолеям успех в любых финансовых вопросах. Март для представителей знака — удачный период, чтобы сделать серьезные капиталовложения или совершить весомые покупки, о которых они давно мечтали. В конце месяца стоит должное время уделить семье: близким нужна будет ваши помощь и поддержка.

Рыбы

Есть немалая вероятность, что в марте на пути Рыб возникнут определенные преграды. Скорее всего, обстоятельства будут далеки от ваших ожиданий. Но звезды советуют при этом сохранять выдержку и не отступать ни на шаг от своего пути. Удивитесь, но конечный результат окажется даже лучшим, чем тот, на который вы рассчитывали!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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