Происшествия

В Киеве поймали грузинского вора в законе, которого разыскивали за заказное убийство во Франции (фото)

В Киеве оперативники управления по противодействию бандитизму Департамента стратегических расследований задержали «вора в законе» по кличке «Коба Руставский».

Он в течение года скрывался в одном из частных домов в Дарницком районе столицы и передвигался по городу исключительно в сопровождении охранника.

Спецоперация по задержанию «авторитета» прошла вечером 1 марта. В его доме изъяли оружие и патроны, а также «заготовки» для подделки документов.

Преступник находится в международном розыске по запросу Франции (там его подозревают в организации заказного убийства).

В тот же день в Черновицкой области сотрудники регионального управления стратегических расследований совместно с пограничниками Черновицкого пограничного отряда в Путивльском районе задержали еще одного «вора в законе» по кличке «Каха Тбилисский». Он незаконно пытался выехать из страны, минуя контрольно-пропускной пункт.

Теперь правоохранители решают вопрос о его помещении в пункт временного размещения иностранцев и лиц без гражданства.

Начата процедура экстрадиции задержанного по запросу Испании. По испанскому законодательству ему грозит до 24-х лет заключения.

В полиции отмечают, что в течение 4 месяцев 2019—2020 года сотрудники Департамента стратегических расследований задержали 12 «воров в законе».

В частности, как сообщали «ФАКТЫ», в начале 2020 года в Киеве задержали «вора в законе» из РФ «Камо Московского», а перед этим его соотечественника «Рубена Ивановского» задержали в Новой Каховке на Херсонщине.

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