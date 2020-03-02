24.56 / 24.83 27.03 / 27.52
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Подозревают воспитателей: в деле о пытках детей в одесском центре появились новые подробности

19:13 2 марта 2020 73
Детский центр в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 2 марта, стало известно, что в деле о пытках детей в одесском реабилитационном центре появились новые фигуранты. Двух воспитателей «Центра социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА» (бывший приют «Свитанок») подозревают в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Оставив их без присмотра в обществе охранника, они, по существу, проигнорировали опасность — не приняли никаких мер, чтобы оградить детей от физического и психологического насилия. Как сообщили в прокуратуре, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Полиция расследует уголовные дела по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников реабилитационного центра. В частности, двое несовершеннолетних, используя презерватив, занимались сексом, на чем и были пойманы сотрудницей приюта. Для проведения «воспитательной работы» она пригласила представителей охранного агентства. Один из них решил проучить малолеток — заставил жевать использованный презерватив. В феврале текущего года охранник приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Когда шокирующие факты стали достоянием общественности, ситуацию в приюте взяла под контроль Генпрокуратура.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Девушки в метро

В Киеве извращенец преследует девушек и женщин: что о нем известно

Леонид Кожара

Странная смерть Старицкого: следственный эксперимент в доме Кожары сорвался

НБУ резко повысил курс доллара

НБУ резко повысил курси доллара и евро

В Киеве поймали грузинского вора в законе, которого разыскивали за заказное убийство во Франции

В Киеве поймали грузинского вора в законе, которого разыскивали за заказное убийство во Франции (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер