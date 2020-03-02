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Подозревают воспитателей: в деле о пытках детей в одесском центре появились новые подробности
В понедельник, 2 марта, стало известно, что в деле о пытках детей в одесском реабилитационном центре появились новые фигуранты. Двух воспитателей «Центра социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА» (бывший приют «Свитанок») подозревают в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Оставив их без присмотра в обществе охранника, они, по существу, проигнорировали опасность — не приняли никаких мер, чтобы оградить детей от физического и психологического насилия. Как сообщили в прокуратуре, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Полиция расследует уголовные дела по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников реабилитационного центра. В частности, двое несовершеннолетних, используя презерватив, занимались сексом, на чем и были пойманы сотрудницей приюта. Для проведения «воспитательной работы» она пригласила представителей охранного агентства. Один из них решил проучить малолеток — заставил жевать использованный презерватив. В феврале текущего года охранник приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.
Когда шокирующие факты стали достоянием общественности, ситуацию в приюте взяла под контроль Генпрокуратура.
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