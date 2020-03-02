Названа окончательная версия причин авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Тарас Кутовой

Происшествия

Комиссия Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами опубликовала окончательный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб бывший нардеп, экс-министр аграрной политики, бизнесмен и политик Тарас Кутовой.

В отчете бюро подтвержден предварительный вывод: причиной катастрофы стала потеря пилотом контроля над вертолетом при выполнении маневра после попадания в туман.

В документе, в частности, указывается, что, согласно проведенному расследованию, пилот вертолета Robinson R44 ІІ, принадлежавшего ООО «Хеликлаб Юкрейн», поднялся в воздух со взлетно-посадочной площадки «Киев-Челенж» и в 11:54 установил радиосвязь с диспетчером «Жулян». В 12:45 диспетчер проинформировал пилота, что на его пути следования, в Лубнах, туман, видимость около 100 метров. «Принял, по Лубнам видимость сто метров», — ответил пилот, и после этого на радиосвязь не выходил, на запрос диспетчера в 13:27 не ответил.

*Тарас Кутовой

«Вертолет при выполнении полета попал в туман с видимостью менее 300 метров и с низкой высотой границы туч, что, вероятно, заставило пилота снижаться с большой вертикальной скоростью, чтобы не потерять визуальный контакт с наземными ориентирами и с целью подбора площадки для посадки. При выполнении приземления вертолет лыжами зацепил верхние ветки дерева на высоте приблизительно 20 метров, после чего значительно уменьшил воздушную скорость. Это случилось раньше, чем уменьшилась скорость снижения. Далее пилот, вероятно, переместил рычаг общего шага вверх, чтобы выровнять вертолет и остановить быстрое снижение. Вертолет выровнялся в поток собственного несущего винта… и начал входить в режим вихревого кольца (неуправляемое снижение с работающим двигателем)… Вероятно, пилотом была предпринята попытка увеличить воздушную скорость, но из-за малой высоты (менее 20 метров), которая была у вертолета, произошло его столкновение с землей, разрушение и, как следствие, пожар», — сказано в документе.

При судебно-токсикологическом исследовании тела погибшего следы алкоголя не были обнаружены. Причиной смерти пилота стали повреждения, несовместимые с жизнью. Сопутствующим фактором катастрофы стало то, что пилот не проанализировал погодные условия.

Отмечается также, что разбившийся вертолет находился в эксплуатации всего один год и был технически исправным. А Тарас Кутовой только в июне прошлого года получил свидетельство частного пилота, закончив обучение в белоцерковском аэроклубе «Пилот». Его общий налет составил всего 131 час 48 минут.

Напомним, трагедия случилась днем 21 октября 2019 года в селе Тарасенково Оржицкого района Полтавской области. Вертолет американского производства Robinson R44 ІІ, который пилотировал 43-летний Тарас Кутовой, зацепившись за верхушку дерева, рухнул на огороде местных жителей на окраине села и сразу же загорелся. Пилот погиб на месте. Уже тогда специалисты предполагали, что к таким последствиям привел густой туман. Вертолет должен был приземлиться в селе Нижние Млины, что под Полтавой, но почему-то оказался на границе с Черкасской областью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter