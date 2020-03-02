Спорт

Украинский спортсмен выступил за сборную Россию в матче против Украины: сеть в гневе

Одесский гроссмейстер Станислав Богданович, который в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам, сыграл в интернет матче Украина — Россия за… российскую команду, после чего в своем Facebook призвал соотечественников следовать его примеру.

О возмутившем его поступке коллеги сообщил в соцсети одессит Анатолий Бородавкин, который пообещал больше не судить ни одно соревнование с его заведомо известным участием, а также не участвовать в организации таких соревнований и мероприятий.

«Призываю всех граждан нашей страны, которые не потеряли последнее достоинство поступить так же», — написал он.

В сети тут же отреагировали на околоспортивный политический скандал.

«Играть за сборную РФ, которая учинила у нас войну, просто аморально. Федерация (шахматная. Ред.) должна как минимум предупредить о недопустимости такого поведения и наказывать за такие вещи», — призвал Евгений Цуканов.

А Марина Сенел поиронизировала над признаниями Богдановича, поинтересовавшись у него, почему в «знак примирения» украинцы играют за россиян, а не наоборот?

«Какая-то очень односторонняя дружба получается», — написала она.

Напомним, в 2019 году соцсети взорвала новость о переходе бывшего футболиста «Шахтера» Ярослава Рокицкого в российский «Зенит», а впоследствии он покинул и сборную Украины.

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