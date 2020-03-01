3 марта 2020

Всемирный день дикой природы. Наверное, нет смысла рассказывать, чем было вызвано решение ООН учредить столь необычный праздник. Дикая природа все больше уходит в прошлое, уступая место современной цивилизации, порой не считающейся с необходимостью сохранения редких видов животных и редких видов растений. А о сохранении чистых водоемов, без которых человечество попросту в недалёком будущем не сможет выжить, казалось бы, и говорить нечего. И так ведь все понятно.

Понятно, но не всем. В последние годы нам едва ли не изо дня в день приходится наблюдать за тем, как под натиском беспощадных промышленных технологий с лица земли исчезают леса и озёра, ледники и тропические джунгли, звери и птицы. Впору уже говорить о том, как дикая природа постепенно становится жертвой дикости человеческой. Хотя ведь Творцом все было задумано совсем иначе…

Не желая долго морализаторствовать на эту душещипательную тему, расскажу лучше вам, друзья мои, коротенькую притчу, на мой взгляд, имеющую непосредственное отношение к теме сегодняшнего разговора.

Старый монах из высокогорного китайского монастыря увидел, как свалившийся в воду скорпион безуспешно пытается выбраться на берег. Решив спасти несчастного, монах протянул руку, стремясь вытащить его из воды, но тут же был укушен. Переждав, пока боль утихнет, он снова попытался вытащить скорпиона из воды. И снова получил болезненный укус.

Проходивший мимо путник не выдержал и упрекнул монаха:

- К чему твоё упорство? Ты же понимаешь, что всякий раз, когда ты будешь протягивать к скорпиону руку, он будет её жалить.

- Видишь ли, — ответил ему монах. — Так уж устроено природой, что скорпион, нападая или защищаясь, вынужден поступать именно таким образом. А человек, в свою очередь, тоже не должен изменять природе и своему предназначению на земле — любить и помогать.

С этими словами монах изловчился и с помощью длинной ветки достал скорпиона из воды и выпустил его на волю…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.