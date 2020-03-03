Боевики уничтожили грузовик бойцов ВСУ на Донбассе: детали и фото трагедии

Происшествия

Прокуратура и СБУ начали расследование обстрела военного автомобиля ВСУ на Донбассе. Грузовик был подбит из ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты) в районе села Нижнетеплое, когда вез продукты на позиции украинским бойцам. До 1 марта эта часть Станично-Луганского района считалась спокойной, более двух лет здесь не фиксировалось обстрелов.

Прокуратура Луганской области и СБУ согласились с данными командования Объединенных сил о том, что стрелял опытный птурщик. Выстрел был сделан с расстояния 3,5 километра, и при этом ракета попала в кабину грузовика.

«Вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил РФ, а не наспех обученный вчерашний гражданский», — говорят представители оперативно-тактической группы «Север» ВСУ.

В результате попадания снаряда в грузовик погиб военнослужащий, еще четверо сейчас в госпитале с ранениями и травмами.

На месте происшествия были изъяты фрагменты снаряда. Элементы противотанковой ракеты направят на экспертизу. Туда же отвезут сожженный автомобиль. Задокументировано, что обстрел российско-оккупационные войска устроили в непосредственной близости от жилых домов.

Напомним, до марта 2020 года вражеские обстрелы в районе Нижнетеплого последний раз фиксировались в ноябре 2017-го. Боевики использовали гранатометы.

Фото lug.gp.gov.ua

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