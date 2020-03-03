Значительно легче остановить: в ВОЗ сделали важное заявление о распространении коронавируса

Мир

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 73 странах, кроме Китая. До более чем ста стран вирус еще не добрался. А это значит, что есть возможность остановить вспышку, «окно возможностей» для этого открыто. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус на брифинге в Женеве.

Руководитель ВОЗ считает, что в случае с коронавирусом остановить распространение значительно легче, чем если бы речь шла о гриппе.

«Мы находимся на пока что неизведанной территории… Мы никогда прежде не сталкивались с респираторным патогеном такого рода… Если бы это была эпидемия гриппа, то можно было бы ждать быстрого распространения вируса среди населения планеты. Попытки замедлить или сдержать распространение были бы безрезультатны. Но сдержать COVID-19 реально, и это должно оставаться приоритетом для всех стран», — объяснил глава ВОЗ.

Напомним, по состоянию на 3 марта новым вирусом заразились 90 933 человека. 48 176 на сегодня считаются выздоровевшими. За последние сутки добавилось более 100 случаев заболевания в Китае и 477 в Южной Корее. Единичные случаи зафиксированы в Пакистане. Эквадоре, Австралии. Еще три новых заболевших выявлены в США.

Фото un.org

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