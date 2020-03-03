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Доллар и евро существенно подорожали: как изменился курс валют
Начало новой рабочей недели отметилось ростом курсов основных валют. После того, как НБУ пересмотрел курс гривни к доллару и евро, поднялись и курсы, выставляемые коммерческими банками.
Официальный курс от НБУ на 3 марта повышен до 24,82 грн за доллар. Курс евро составляет 27,61 UAH/EUR, за день взлетев сразу на 63 копейки.
На наличном рынке котировки также пошли в рост. В обменниках доллар покупают за 24,6−24,7 грн, а продают по 24,9 грн. В ряде банков уже установлен курс продажи 25,0 грн/доллар.
Наличный курс евро очень отличается от банка к банку. Выкупить европейскую валюту обменники готовы по курсу 27,0−27,4 грн/евро. Продают евровалюту по 27,6−27,9 грн.
Напомним, старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб прогнозировал, что курс доллара в Украине пойдет в рост. Это связано со снижением интереса к покупке ОВГЗ — инвесторы больше не хотят вкладываться в рисковые активы. Кроме того, доходность украинских гособлигаций быстро снижается.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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