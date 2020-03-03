Мир

Резкое обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб грозит обернуться новым миграционным кризисом для стран Евросоюза. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал начать масштабную военную операцию в Идлибе против правительственной сирийской армии. Произошло это после того, как президент Сирии Башар Асад при поддержке российских военных предпринял попытку зачистки провинции от вооруженных сил оппозиции. Турция рассматривает эти формирования как своих союзников в борьбе с курдами.

Обострение привело к тому, что в Идлибе погибли 34 турецких военнослужащих. Они попали под воздушный удар, нанесенный авиацией Асада. Турция ответила массированным ударом артиллерии и боевых дронов. Сирийская армия в результате понесла серьезные потери в виде боевой техники. Затем турки сбили два боевых самолета армии Асада.

В четверг, 5 марта, Эрдоган намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждаться будет ситуация в Идлибе. Турецкий лидер заявляет, что будет добиваться от Кремля отказа от активной поддержки Асада.

Западные эксперты указывают на главную цель Эрдогана — любой ценой не допустить усиления позиций курдов и возможности создания ими не только собственного независимого государства, но даже некой автономии. Во имя этой цели турецкий лидер решил шантажировать Евросоюз и НАТО. Он хочет, чтобы ЕС и Североатлантический альянс активно поддержали Анкару в Сирии. Для этого Эрдогану нужны военная помощь от НАТО и финансовая поддержка от Евросоюза.

В чем же заключается шантаж? Эрдоган заявил, что Турция больше не препятствует беженцам из Сирии в их стремлении попасть в страны ЕС. Почти за семь лет сирийского конфликта несколько миллионов жителей этой страны были вынуждены оставить свои дома и искать спасения в Европе. Самый короткий для них путь лежит через Турцию, а оттуда — в Грецию и Болгарию.

В 2015 году канцлер Германии Ангела Меркель открыла границы для сотен тысяч беженцев. Это привело к крупнейшему после Второй мировой войны миграционному кризису в Европе. Сотни тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, Африки, Афганистана и Пакистана хлынули в благополучный Евросоюз, который оказался не готов принять их. Первоначальная эйфория милосердия и гуманности, царившая в Германии, Швеции, Дании, Нидерландах, быстро сменилась массовым недовольством и проявлениями ненависти в отношении беженцев. На фоне страха перед нелегалами, охватившего европейское сообщество, мгновенно выросло влияние популистов всех мастей, включая праворадикальные политические партии. Миграционный кризис в Европе стал, пожалуй, главной причиной победы сторонников Brexit в Великобритании.

В марте 2016 года Брюссель и Анкара заключили соглашение о том, что Турция примет у себя примерно 4 миллиона беженцев и закроет для них границы с Грецией. Более того, Эрдоган согласился принять часть нелегалов, которые уже попали в страны ЕС до этого. Брюссель пообещал турецкой стороне солидную финансовую поддержку. Кроме того, Анкару заверили в том, что будет максимально быстро рассмотрен вопрос о вступлении Турции в ЕС.

Сначала Эрдоган выполнял взятые на себя обязательства. По данным ООН, Турция приняла только из Сирии около 3,6 миллиона беженцев. Однако затем Анкара стала обвинять Брюссель в том, что ЕС не выполняет свои обещания. Турция не получила в полном объеме миллиарды евро, а вопрос о вступлении страны в Евросоюз и вовсе был заморожен. При каждом удобном случае Эрдоган грозил разорвать соглашение 2016 года и открыть границы для беженцев.

Сейчас он перешел от угроз к действиям. Турция заявила, что больше не в состоянии сама содержать миллионы мигрантов. Кроме того, всячески подчеркивается, что боевые действия в Идлибе привели к новой волне беженцев. В Турцию хлынули десятки тысяч людей, проживавших во временных лагерях в этой сирийской провинции. В субботу, 29 февраля, Эрдоган заявил, что турецкая граница открыта для беженцев.

Тысячи мигрантов попытались тут же пересечь ее и пройти в Грецию. Но греческие пограничники не позволили им это сделать. При этом Анкара и Афины называют разные цифры. В воскресенье, 1 марта, глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что к 09:00 границу в прилегающей к Греции и Болгарии провинции Эдирне пересекли 76 358 человек. МИД Греции тут же обвинил Анкару в целенаправленной дезинформации. Правительство Болгарии поддержало Афины и сообщило, что обстановка на границе с Турцией сохранялась спокойная и через нее не перешел ни один мигрант.

А вот по данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, которые не скрывали своих намерений проникнуть на территорию Евросоюза. К вечеру 1 марта ситуация ухудшилась. Чтобы воспрепятствовать нелегалам пересечь границу с турецкой территории, греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. Беженцы вели себя по-разному. Часть из них размахивала белыми флагами и скандировала: «Мир! Мир!». Они умоляли греков пропустить их. Другие нелегалы принялись забрасывать пограничников камнями и пустыми бутылками. Один пограничник был ранен.

Это произошло на погранпереходе на реке Эврос. По данным Министерства миграции в Афинах, только здесь пограничники не пропустили на территорию Греции почти 10 тысяч нелегалов. Были арестованы около 200 из них.

Утром 2 марта 977 беженцев на лодках смогли таки добраться до греческой территории. Береговая охрана Греции утверждает, что некоторые лодки и катера сопровождались турецким патрульным судном. Одна лодка, подойдя к острову Лесбос, перевернулась, причем, как заявляет греческая сторона, люди, находившиеся в ней, сделали это намеренно. Тем самым они вынудили греческих пограничников оказать им помощь и доставить на берег. При этом утонул ребенок — мальчик шести-семи лет. Он захлебнулся. Греки вытащили его на сушу, пытались откачать, но спасти ребенка не удалось.

Ангела Меркель связалась по телефону с президентом Турции. Эрдоган заявил, что не намерен снова закрывать границу. «Что сделано, то сделано. Настало время к справедливому распределению нагрузки и ответственности по отношению к мигрантам между Турцией и ЕС», — сказал турецкий лидер.

После разговора с Эрдоганом Меркель заявила, что 2015 год не должен повториться. Она назвала неприемлемым открытие границы Турцией для беженцев в направлении ЕС. «Понятно стремление Анкары добиться большей поддержки Евросоюза в этом вопросе, однако совершенно неприемлемо, что этой цели пытаются достичь на спинах беженцев», — отметила федеральный канцлер.

Затем представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал специальное заявление для прессы. Он заверил, что граница ЕС с Турцией со стороны Евросоюза закрыта для беженцев. «Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море, ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, конечно, не соответствует действительности», — подчеркнул Зайберт.

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал Меркель. Он написал в Facebook: «Ситуация 2015 года ни в коем случае не должна повториться. Наша цель — остановить нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС. Мы готовы поддержать страны на границе ЕС дополнительными полицейскими силами. Если это не получится, Австрия будет защищать собственные границы».

Позиция Меркель и Курца ясна, однако на практике ее будет крайне сложно реализовать. Помочь Греции Брюссель может, только используя силы европейского агентства по охране внешних границ — Frontex. Это ведомство уже повысило степень боевой готовности вдоль всей протяженности границ Евросоюза с Турцией до высшего уровня. Однако на греческих островах находятся не более 400 сотрудников Frontex. В Болгарии их всего 60. Трудно представить себе, как они могут противостоять десяткам тысяч нелегалов, если те пойдут на открытый штурм или, рискуя жизнью, начнут массово переправляться из Турции в Грецию и Болгарию по морю.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung считает, что Эрдоган в состоянии изменить позицию ЕС. Действительно, никто в Европе не хочет повторения миграционного кризиса пятилетней давности. Сегодня ситуация ухудшается еще одним важным фактором. Это эпидемия коронавируса. Появление в странах Европы, которые всячески сейчас пытаются противостоять распространению COVID-19, может быть полностью перечеркнуто волной десятков тысяч нелегалов, которые на протяжении последних нескольких лет были лишены элементарной медицинской помощи и не имели возможности соблюдать правила гигиены. Власти европейских стран физически не смогут изолировать этих людей в случае необходимости.

Голоса в поддержку Эрдогана уже звучат в Берлине. Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген призвал ЕС воздержаться от жесткой реакции на решение президента Турции открыть границу. «Да, Эрдоган высказался в предельно угрожающей форме, но, по сути, его заявление — это обращенный к Евросоюзу крик о помощи», — заявил политик, известный своими консервативными взглядами. Между прочим, Реттген является одним из претендентов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и в короткой перспективе может сменить Меркель на посту канцлера ФРГ.

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