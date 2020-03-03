Спорт

Экс-солист Oasis и голый администратор: безумие в раздевалке «МанСити» после триумфа на «Уэмбли» (фото, видео)

Футболисты, тренеры и персонал «Манчестер Сити» дали волю эмоциям после победы в финале Кубка английской лиги над «Астон Виллой» (2:1). К примеру, защитник «горожан» Николас Отаменди разместил в Instagram видео, на котором в раздевалке «Уэмбли» творится полное безумие. В частности, администратор команды в одних трусах катается между ног футболистов по полу, залитому шампанским, с трофеем в руках.

Кстати, на тусовку «Сити» заглянул экс-гитарист и солист группы Oasis Ноэл Галлахер (на фото с Хосепом Гвардиолой). Звездный музыкант регулярно наведывается в закулисье «Сити» после значимых побед. На сей раз он пел со всей командой и танцевал в обнимку с бразильским форвардом Габриэлом Жесусом.

Не щадил в этот вечер голосовые связки и футболист сборной Украины Александр Зинченко, сфотографировавшийся на память с трофеем. Как-никак, третий Кубок лиги, выигранный уроженцем Житомирской области в составе «горожан». А заодно Саша прямо на «Уэмбли» позволил попробовать на вкус чемпионскую медаль своей возлюбленной Владе Седан, с которой совсем недавно кормил с рук хищников в Дубае.

Отметим, что «МанСити» стал победителем Кубка лиги в пятый раз за семь лет. Более того, «горожане» завоевали восемь из девяти последних трофеев, разыгранных в Англии. Все — при Хосепе Гвардиоле.

Для испанского специалиста этот трофей стал уже 29-м в карьере. По числу завоеванных титулов Гвардиола догнал экс-наставника киевского «Динамо», а также сборных СССР и Украины Валерия Лобановского. Больше трофеев в мировом футболе завоевали только легендарный экс-«рулевой» «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (49) и бывший тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу (33).

Напомним, что вместе с «Манчестер Сити» Гвардиола выиграл два титула чемпиона Англии, Кубок Англии, три Кубка английской лиги и два Суперкубка страны. Также специалист выиграл 14 титулов с «Барселоной» и семь — с «Баварией».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» по решению УЕФА на два года отстранен от еврокубков.

Фото Twitter ФК «Манчестер Сити»

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