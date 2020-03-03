24.68 / 24.96 27.31 / 27.78
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украина победила Болгарию в товарищеском матче по бадминтону

15:00 2 марта 2020 16
Бадминтон
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская команда со счетом 3:2 победила команду Болгарии в товарищеском матче по бадминтону в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020, который пройдет в Украине с 21 по 26 апреля. Таким образом федерация сделала еще один важный шаг для популяризации бадминтона среди украинцев, в частности, киевлян, которые смогут в киевском Дворце спорта наблюдать за ходом матчей чемпионата.

1 марта холл гигантского ТЦ Lavina Mall превратился в спортивную арену. Здесь состоялся матч команд Украины и Болгарии по бадминтону — напряженный спортивный поединок и яркое спортивное шоу одновременно. Украина выступила своим сильным составом: Мария Улитина — первая ракетка Украины среди женщин, Анастасия Прозорова — серебряный призер юношеских Олимпийских игр, Валерий Атращенков — многократный чемпион Украины, Даниил Боснюк, Валерия Рудакова, Михаил Махновский и Глеб Бекетов.

«2020 — особый для всех украинских любителей бадминтона, профессиональных бадминтонистов и Федерации бадминтона Украины. Впервые в истории Украина будет принимать чемпионат Европы по бадминтону. Сегодняшний матч — демонстрация высокого уровня готовности нашей команды и наших организационных возможностей», — сказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров на торжественном открытии турнира.

Украинская команда получила три уверенные победы — в женской одиночной, женской парной и смешанной парной категориях. Успехом болгарской команды закончились встречи в мужской одиночной и парной категориях.

Чемпионат Европы по бадминтону является самым престижным турниром по бадминтону в Европе, участие в котором ежегодно принимают 288 лучших спортсменов континента. Традиционно чемпионат определяет лучших игроков года в женской и мужской одиночной категории, парных и смешанной парной категории. Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на будущую Олимпиаду в Токио.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рэпер Серега и Полина Ололо

Увез детей и заблокировал телефоны: бывшая жена Сереги раскрыла подробности семейного скандала

Медик

В Украине появился специальный сайт о коронавирусе

арахамия

«Слуга народа» больше не получит такого представительства: Арахамия оценил вероятность роспуска Рады

телеканал

В Украине запустили канал для оккупированных территорий «Дом»: в сети бурное обсуждение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер