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Украина победила Болгарию в товарищеском матче по бадминтону
Украинская команда со счетом 3:2 победила команду Болгарии в товарищеском матче по бадминтону в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020, который пройдет в Украине с 21 по 26 апреля. Таким образом федерация сделала еще один важный шаг для популяризации бадминтона среди украинцев, в частности, киевлян, которые смогут в киевском Дворце спорта наблюдать за ходом матчей чемпионата.
1 марта холл гигантского ТЦ Lavina Mall превратился в спортивную арену. Здесь состоялся матч команд Украины и Болгарии по бадминтону — напряженный спортивный поединок и яркое спортивное шоу одновременно. Украина выступила своим сильным составом: Мария Улитина — первая ракетка Украины среди женщин, Анастасия Прозорова — серебряный призер юношеских Олимпийских игр, Валерий Атращенков — многократный чемпион Украины, Даниил Боснюк, Валерия Рудакова, Михаил Махновский и Глеб Бекетов.
«2020 — особый для всех украинских любителей бадминтона, профессиональных бадминтонистов и Федерации бадминтона Украины. Впервые в истории Украина будет принимать чемпионат Европы по бадминтону. Сегодняшний матч — демонстрация высокого уровня готовности нашей команды и наших организационных возможностей», — сказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров на торжественном открытии турнира.
Украинская команда получила три уверенные победы — в женской одиночной, женской парной и смешанной парной категориях. Успехом болгарской команды закончились встречи в мужской одиночной и парной категориях.
Чемпионат Европы по бадминтону является самым престижным турниром по бадминтону в Европе, участие в котором ежегодно принимают 288 лучших спортсменов континента. Традиционно чемпионат определяет лучших игроков года в женской и мужской одиночной категории, парных и смешанной парной категории. Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на будущую Олимпиаду в Токио.
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