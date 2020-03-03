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В Москве десятки школьников обожгли глаза из-за кварцевой лампы в классе
Кварцевые лампы, которые любят устанавливать в российских школах для дезинфекции помещений, оказались опасными. Из-за неправильного использования лампы оказались на больничные койке уже десятки детей.
Последнее ЧП с кварцевой лампой случилось 2 марта в Москве. 25 первоклассников попали в больницу с ожогами роговицы глаз. Как показало расследование, всему виной была забывчивая учительница: она включила лампу на перемене и забыла выключить прибор, когда дети вернулись в класс.
Недобросовестного педагога уволили, а в школе решили еще раз провести инструктаж по использованию кварцевания.
Несколькими днями ранее похожий инцидент случился в городе Абакан в Хакасии. Второклассники остались в помещении, где работала кварцевая лампа. 10 учеников получили ожоги глаз.
Напомним, детский инфекционист Людмила Палатная рассказала «ФАКТАМ», что кварцевание помещений — не универсальный способ дезинфекции. Есть возбудители, против которых кварцевание не эффективно. А вирусолог Алла Мироненко напомнила о правилах безопасности при кварцевании помещений.
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