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Общество и люди

День ангела Ольги: лучшие поздравления и открытки для именинниц

12:28 4 марта 2020 63
Именины Ольги
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 5 марта, именины отмечают Ольги, Оли, Олечки.

«ФАКТЫ» предлагают вам подборку открыток и поздравлений к празднику.

Именины Ольги

Будь здоровой, Олечка!
Будь счастливой, Олечка!
Чтобы бед — нисколечко,
Чтоб мечты — сбылись.
Чтоб любить — до донышка,
Чтоб смеялось солнышко
И желанной долюшкой
Обернулась жизнь!

Именины Ольги

***
Первой быть во всём шанс дали —
Ольгой ведь тебя назвали.
Знаешь, в имени есть тайна…
Да, сильна необычайно,
Редко женщин таких встретишь,
А в толпе — точно заметишь:
Восхитительна, красива,
Обаятельна, игрива…
Кто тебя, Олюнчик, знает,
… тот сегодня поздравляет.
Разве есть на свете краше?
Умничка ты, Оля, наша!

Именины Ольги

***
Для Ольги поздравления
Я соберу в букет.
Хочу, чтоб их хватило
Тебе на сотню лет.

Чтобы судьба дарила
Любовь, и поминутно.
Чтоб в доме твоем было
Всегда тепло, уютно.

Чтоб счастье было рядом,
Чтоб ангелы хранили.
Желаю, чтобы в жизни
Все-все тебя любили.

Именины Ольги

***
Ольга шармом всех пленяет,
Каждый Ольгу обожает.
Терпелива и умна,
Справедливая она.

Вкусом тонким обладает,
В чудо верит и мечтает.
Может многое простить
И вражды не допустить.

Пожелаю Оле счастья.
Пусть исчезнут все ненастья,
Будут праздники, везения,
В жизни — много вдохновения.

И в семье царит согласие,
Все растают разногласия.
Оля радостью своей
Делает наш мир добрей.

Именины Ольги

***
Оленька — как солнышко,
Как лучик золотой!
Ты как будто звездочка
С теплою душой!

Поздравляю, Ольга.
Люби, живи, цвети!
Счастья тебе столько —
Чтоб не унести!

Отметим, что 5 марта свои именины отмечают Иваны. Подборку открыток для них смотрите здесь.

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