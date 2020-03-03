24.68 / 24.96 27.31 / 27.78
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Взяток на 2,5 миллиона: раскрыты подробности дела экс-главы службы автодорог Николаевщины (фото, видео)

12:36 3 марта 2020 107
задержание экс-главы Службы автодорог Николаевской области
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, досудебное расследование факта получения 300 тыс. грн и 90 тыс. долларов США (2 240 000 грн) неправомерной выгоды руководителем Службы автодорог в Николаевской области закончено.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд. Как следует из материалов дела, подозреваемого обвиняют в двух фактах получения взятки. В августе 2019-го чиновник требовал и получил 300 тыс. грн «отката» от частной компании за содействие в перечислении ей более 4 620 000 грн в качестве платы за фактически выполненный ремонт участка дороги Н-11 Днепр — Николаев (одна из самых разбитых в Украине трасс). Спустя неполный месяц обвиняемый повторно потребовал часть денег, уплаченных подконтрольным ему государственным учреждением (САД) частному предприятию. На этот раз в сумме 90 тыс. долларов. При получении этой части неправомерной выгоды руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области и задержали в Одессе.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах»).

Как стало известно «ФАКТАМ», речь идет о бывшем и. о. начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрее Максименко. Откаты обвиняемый требовал от частной фирмы из Полтавской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно был отстранен от занимаемой должности подозреваемый в получении взятки председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян.

«ФАКТЫ» также писали, что сотрудники центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 11 тысяч долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Проверка на коронавирус

Коронавирус добрался до Украины: как не заразиться COVID-19

Дональд и Мелания Трамп

Всплыли фото, на которых Мелания Трамп страстно целует пожарного

больница

Коронавирус в Черновцах: что известно о зараженном

Макс Барских

Макс Барских стал первым украинцем, украсившим обложку PLAYBOY (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер