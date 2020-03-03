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Взяток на 2,5 миллиона: раскрыты подробности дела экс-главы службы автодорог Николаевщины (фото, видео)
Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, досудебное расследование факта получения 300 тыс. грн и 90 тыс. долларов США (2 240 000 грн) неправомерной выгоды руководителем Службы автодорог в Николаевской области закончено.
Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд. Как следует из материалов дела, подозреваемого обвиняют в двух фактах получения взятки. В августе 2019-го чиновник требовал и получил 300 тыс. грн «отката» от частной компании за содействие в перечислении ей более 4 620 000 грн в качестве платы за фактически выполненный ремонт участка дороги Н-11 Днепр — Николаев (одна из самых разбитых в Украине трасс). Спустя неполный месяц обвиняемый повторно потребовал часть денег, уплаченных подконтрольным ему государственным учреждением (САД) частному предприятию. На этот раз в сумме 90 тыс. долларов. При получении этой части неправомерной выгоды руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области и задержали в Одессе.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах»).
Как стало известно «ФАКТАМ», речь идет о бывшем и. о. начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрее Максименко. Откаты обвиняемый требовал от частной фирмы из Полтавской области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно был отстранен от занимаемой должности подозреваемый в получении взятки председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян.
«ФАКТЫ» также писали, что сотрудники центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 11 тысяч долларов.
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