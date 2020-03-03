Время чувственных удовольствий: чего ожидать от Венеры в знаке Тельца

Стиль жизни

5 марта Венера войдет в знак Тельца, где пробудет почти месяц — до 4 апреля. О том, какие изменения такая небесная конфигурация внесет в земную жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она дала советы, как питаться в каждый день марта 2020 года, ориентируясь на лунный календарь.

— Венера — планета любви, красоты и материального благосостояния — в знаке Тельца необычайно сильна, потому что он является ее родным домом, — рассказала Людмила Булгакова. — Здесь она чувствует себя удобно и вольготно, что самым благотворным образом влияет и на нее, и на нас. Поскольку Телец — знак стихии Земли, находящаяся в нем Венера отдает предпочтение чувственным удовольствиям: вкусной еде и напиткам, бытовому комфорту, красивой и дорогой одежде, украшениям, приятному времяпрепровождению — например, посещению SPA или салонов красоты. Кто-то может возразить, что мы хотим этого всегда, вне зависимости от положения Венеры. Это недалеко от истины, но в период, о котором мы говорим, такая тяга приобретет вид навязчивой идеи — нам будет казаться, что без всех этих удовольствий мы просто не сможем прожить и дня. Поэтому не стоит удивляться — и противиться! — желанию купить кусок торта в кондитерской и тут же его съесть или записаться на курс шоколадного массажа.

Влияет Венера в знаке Тельца и на ритм нашей жизни — он замедляется, мы перестаем спешить, считая, что и так все успеем, и начинаем лениться, успокаивая себя старинной мудростью: работа не волк — в лес не убежит. С одной стороны, может показаться, что это плохо, поскольку какие-то планы и проекты могут оказаться под угрозой срыва. С другой, всех дел не переделаешь, а денег не заработаешь, так почему бы не посвятить это время отдыху, коль скоро так уж сложились обстоятельства. Главное, чтобы передышка была в радость, поскольку если вы, гуляя по весеннему лесу, станете грызть себя за то, что не работаете, толку от такого релакса будет ноль.

— Как положение Венеры в Тельце скажется на отношениях между людьми?

— Поскольку Венера является, прежде всего, богиней любви, то, конечно же, первыми заметят ее влияние влюбленные — они почувствуют, что их отношения стали более страстными и чувственными, возросла сила притяжения, а сами они еще больше привязались к своему партнеру. Вообще, это время — эмоционально насыщенное, когда чувства будут брать верх над разумом, что может мешать в серьезных делах и принятии важных решений. Возможны новые знакомства, которые впору назвать феерическими — от общения с появившимся в вашей жизни человеком может в буквальном смысле слова закружиться голова. Но торопиться с признанием в любви и выяснением отношений в это время не стоит — Венера в Тельце медлительна, она не приветствует спешку ни в чем, а уж в таких тонких моментах — тем более. Делать это нужно только в том случае, если вы давно и упорно шли к подобного рода развитию событий, тогда Венера в Тельце поймет и поддержит вас, в противном же случае может взять, да и разрушить отношения: как говорится, поспешишь — людей насмешишь.

Это положительные перемены, но можно столкнуться и с отрицательными: на время, пока Венера будет гостить в знаке Тельца, все мы станем более злопамятными — начнем вытаскивать на свет божий былые обиды и устраивать близким людям скандалы и истерики из-за того, о чем давно пора позабыть. К тому же мы можем попасть под власть предрассудков и пресловутого общественного мнения — будем осуждать людей, не анализируя их убеждения и образ жизни, просто потому, что большинство окружающих относятся к ним недоброжелательно. Стоит помнить об этом и сдерживать себя в момент, когда захочется сказать о другом человеке что-то плохое или просто посплетничать. Необходимо обращать внимание — по возможности, конечно — на внутренние побуждения окружающих нас людей, а не на внешние проявления. Разумеется, для этого нужно подключить свои аналитические способности, что требует определенных усилий, а в периоды, когда Венера находится в знаке Тельца, делать лишние движения никому не хочется.

— Венера отвечает не только за любовь, но и за красоту — на что нужно обратить внимание в это время?

— Благоприятными будут любые процедуры по уходу за внешностью. Макияж нужно предпочесть в спокойных — лучше всего, бежевых и нюдовых — оттенках: яркое, бросающееся в глаза, кажущееся вульгарным, Венере в Тельце не понравится. В одежде стоит предпочесть классический стиль, в украшениях — натуральные материалы. Они не обязательно должны быть сделаны из золота и бриллиантов, подойдут и более дешевые серебро и самоцветы, главное, чтобы украшения не оказались подделкой. Ароматы нужно выбирать свежие — цветочные или фруктовые, которые так подходят к весенним дням.

— Как в этот период будет вести себя наше здоровье?

— Самое важное — это состояние губ, особенно если на них часто появляются пузырьки герпеса, которые в народе часто называют «простудой». Трещинки в углах губ, которые могут появиться в это время, будут свидетельствовать о низком уровне иммунитета, о состоянии которого обязательно нужно позаботиться. Вероятны также болезни горла, включая недуги, связанные со щитовидной железой, как и заболевания нижней части тела — от поясницы и до ступней ног. Тем, кто страдает от лишнего веса, рекомендуется придержать аппетит — от приобретенных килограммов впоследствии трудно будет избавиться.

Ранее экстрасенс Хаял Алекперов эксклюзивно для «ФАКТОВ» составил гороскоп на март для всех знаков зодиака.

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