Третьи за год выборы в Израиле: Нетаньяху объявил о своей победе

Мир

Ночью 3 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о своей победе на всеобщих выборах в Израиле. Примерно в 03:00 по местному времени стали известны данные экзит-полов голосования, которое состоялось 2 марта. Это были уже третьи парламентские выборы в Израиле за последние 12 месяцев. На протяжении года страна жила без стабильного правительства.

Политический тупик возник в результате противостояния правящей партии «Ликуд», которую возглавляет Нетаньяху, и оппозиционным блоком «Кахоль-Лаван», лидером которого является бывший глава генштаба вооруженных сил Израиля Биньямин Ганц. Израильтяне никак не могли определиться, какой из двух тезок им нравится больше. Президент Израиля Реувен Ривлин давал возможность и Нетаньяху, и Ганцу попробовать сформировать коалиционное правительство, но они не сумели договориться ни друг с другом, ни с другими партиями.

В Израиле действует однопалатный парламент — Кнессет. В нем 120 мест. Для формирования однопартийного большинства или коалиции необходимо получить 61 место.

Экзит-полы показывают, что за «Ликуд» в этот раз проголосовали 29,35% избирателей. Это означает, что партия Нетаньяху получит в Кнессете 36−37 мест. «Кахоль-Лаван» получил поддержку 26,34% граждан. Это дает оппозиционному блоку 32 места. Следовательно, речь снова идет о создании коалиции.

В данной ситуации Ривлин первым поручит формировать ее Нетаньяху. Если Биби (такое прозвище у лидера «Ликуд») удастся это сделать, он в пятый раз займет кресло премьер-министра, что является рекордом для Израиля.

Нетаньяху поспешил заявить, что уже договорился с лидерами правых и религиозных партий о встрече 3 марта для формирования стабильного и сильного правительства. «Наши противники говорили, что эра Нетаньяху окончена, но мы собрали все силы и перевернули ситуацию. Мы превратили лимоны в лимонад!» — сказал Биби, которого еще часто называют Волшебником за умение удивительным образом найти выход из самой сложной ситуации.

Если Нетаньяху говорит правду, то ему все равно при нынешнем раскладе сил не хватает одного места даже с учетом поддержки ряда небольших партий.

Бени (а это уже прозвище Ганца) пока отказывается признать поражение. Он лишь отметил, что не удовлетворен данными экзит-полов. «Это не тот результат, которого мы с вами хотели», — заявил он, выступая перед своими сторонниками. «Израилю нужно единство, нужно примирение, он нуждается в лидере, который объединяет людей, и это именно то, что мы продолжим предлагать израильскому народу», — подчеркнул Ганц.

Как и после предыдущих выборов, многое зависит теперь от партии «Наш дом Израиль», которую поддерживают преимущественно выходцы из бывших советских республик. Ее лидером является известный политик Авигдор Либерман. Уроженец Кишинева в разные годы занимал посты министра национальной инфраструктуры Израиля, министра транспорта, министра иностранных дел. Последний его пост — министр обороны. Он работал в этом качестве с 30 мая 2016 года по 14 ноября 2018 года — до своей отставки. А ушел Либерман из правительства из-за принципиальных разногласий с Нетаньяху. После этого Либерман неоднократно заявлял, что «Наш дом Израиль» не будет вступать в коалицию ни с «Ликудом», ни с блоком Ганца. Такая принципиальная позиция может в итоге привести к тому, что и в этот раз попытки сформировать новое правительство окажутся безуспешными. А это означает необходимость проведения четвертых парламентских выборов за полтора года!

Для Нетаньяху такая перспектива крайне нежелательна. В середине марта Биби предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Для него крайне важно решить вопрос формирования коалиции до начала слушаний. Израильский премьер отвергает все обвинения. При этом Нетаньяху использует слово в слово аргументы своего влиятельного союзника, президента США Дональда Трампа. Как и мистер Трамп, Биби говорит, что против него развязана «охота на ведьм» и что все обвинения политически мотивированы.





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