Мифы об инвестициях на фондовом рынке Украины

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Большинство людей, имеющих постоянную работу или собственный бизнес, со временем задумываются о размещении свободных средств. Иначе говоря, ищут инструменты для инвестирования. Когда речь идет об инвестировании, первое, о чем вспоминают украинцы, — депозиты. В Западной Европе и США люди сразу же думают о фондовых рынках. Длительная история функционирования фондовых рынков этих стран и ориентация их экономик на первично-капиталистические способы накопления капитала привели к привлечению большей части населения в мир биржевых инвестиций. По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций тех или иных компаний.

«Как видим, американцы отдают предпочтение фондовому рынку, а не банковскими депозитам. У украинцев же существует ряд предубеждений относительно инвестиций в биржевые активы», — сказал Денис Белый, аналитик «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».

Миф 1. Чтобы инвестировать на фондовом рынке, нужно иметь немало средств

«Необходимый размер инвестиции зависит от вашей цели. Если хотите влиять на деятельность акционерного общества, например, предлагать собственные проекты решений на общем собрании, то нужно покупать не менее 10% акций предприятия. А если вы хотите осуществлять портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь 100 долл. США и купить даже одну акцию предприятия», — говорит аналитик.

По его словам, еще дешевле — инвестировать в облигации внутренних государственных займов. Такие государственные ценные бумаги выпускает Министерство финансов, а купить их можно, например, в банке или у нас, в «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА». Стоимость одной облигации в этой инвестиционной компании составляет 1150 гривен: «При этом инвесторы не платят никаких комиссий, получают доход ежемесячно и в любой момент могут продать облигации обратно. В случае валютных облигаций цена одной гособлигации составляет 1150 долл. США».

Таким образом, достаточно 1000 долларов США, чтобы выгодно и надежно разместить их на фондовых рынках Украины или мира.

Миф 2. Инвестировать на фондовом рынке слишком рискованно

«Многие считают акции одним из самых рисковых инструментов рынка. Однако факты говорят о другом. Посмотрим на историческую динамику широкого индекса S&P 500 в течение 2000−2020 годов (см. рис.). S&P 500 — это фондовый индекс, который охватывает 500 самых дорогих компаний США.

Динамика индекса S&P 500 в течение 2000-2020 годов, пункты

Видим, что за последние 20 лет американский фондовый рынок рос, даже несмотря на кризис 2007—2008 годов. Он находится в состоянии устойчивого роста с периодическими коррекциями в виде кризисов со времен Великой депрессии в США.

Если инвестор планирует инвестировать на период до 10 лет, можно опустить риски спекулятивного изменения стоимости акций компаний. Но эта тенденция характерна только для «голубых фишек» — ценных бумаг наиболее крупных, ликвидных и надежных брендов. Акции компаний, имеющих незначительную рыночную капитализацию, как правило, не демонстрируют ярко выраженную тенденцию к устойчивому росту, а скорее подвержены циклическим долгосрочным колебаниям в пределах определенных ценовых коридоров.

Говоря о рисках инвестирования, вспомним слова Уоррена Баффета: «Если вы сомневаетесь, покупать ли акции компании на 10 лет, то не стоит инвестировать в эти ценные бумаги и на 10 минут». Чтобы обезопасить себя и получить максимум выгоды, выбирайте инвестиции с долгосрочным горизонтом", — прокомментировал очередной миф финансовый аналитик.

Миф 3. Инвестирование в ценные бумаги — это лотерея, акции не стоят ничего.

«Существует мнение, что покупка ценных бумаг — это игра, результаты которой нельзя спрогнозировать. Об этом активно говорят сторонники «random walk theory (теория случайного блуждания)», согласно которой все движения рыночных цен в ту или иную сторону не поддаются объяснению. В противоположность этому мнению существует теория эффективного рынка, которая утверждает, что рыночные цены являются справедливыми, ведь они в полной мере показывают всю имеющуюся публичную информацию по конкретной компании.

Следует понимать, что рынок не всегда объективный, а иногда способен переоценивать или недооценивать определенный актив. Нередки случаи, когда рынок слишком оптимистично оценивает будущие денежные потоки компании и переоценивает ее. Однако после первой же неудачи цена акций бренда корректируется до справедливой цены, а в случае значительных провалов — даже ниже справедливой стоимости", — говорит аналитик.

Денис Белый подчеркнул, что задача инвестора — самостоятельно или с помощью финансового консультанта определить, переоценена или недооценена определенная акция, и принять соответствующее инвестиционное решение: «Проконсультироваться можно у экспертов „ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА“. Если решение будет основываться на взвешенной фундаментальной оценке и техническом анализе, то результат не заставит себя долго ждать».

По мнению аналитика, у украинцев мифы о фондовом рынке являются результатом мучительного становления украинского фондового рынка на первоначальном этапе. Ведь украинский рынок далек от идеала и история его существования слишком незначительна по мировым меркам.

«В Украине без риска можно инвестировать только в государственные ценные бумаги, несколько выше риск несут в себе корпоративные облигации и акции нескольких эмитентов. А вот инвестиции на развитом рынке США — шанс воочию убедиться в простоте осуществления инвестиций и возможности просчитывать будущие доходы», — сказал Денис Белый.

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