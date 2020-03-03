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В Киеве масштабная авария на теплотрассе на мосту Патона оставила без тепла и воды 200 домов
Во вторник, 3 марта, днем в Киеве на мосту Патона произошла масштабная авария на теплотрассе: прорвало магистральный трубопровод и горячая вода водопадом устремилась в Днепр. Аварийщики «Киевтеплоэнерго» оперативно локализовали место течи. Теперь ведутся ремонтные работы, которые, ориентировочно, должны закончиться в среду, 4 марта. А тем временем подача тепла и горячее водоснабжение прекращены приблизительно в 200 жилых домах в микрорайоне Русановка и на Березняках, сообщает в Facebook пресс-служба «Киевтеплоэнерго». Уточняется, что ремонтные работы не скажутся на движении транспорта по мосту.
Для справки: поврежденный трубопровод, диаметр которого 600 мм, ввели в эксплуатацию в 1962 году.
Между тем отключение холодной воды в столичном жилом секторе бывает гораздо чаще. Во вторник, по состоянию на 16:00, временно перекрыты краны в квартирах киевлян из-за аварий по адресам:
- на улицах Михайловской, 10, Бориса Житкова, 3 (Шевченковский район);
- на улице Петра Радченко, 1−17 (Соломенский район);
- на улице Саксаганского, 70б (Печерский район);
- на улице Качалова, 3, 6а (Соломенский район).
Срок проведения ремонта труб — одни сутки. За это время аварийщики должны починить водопровод. Более детально об аварийных отключениях и сроках их ликвидации можно узнать по телефонам диспетчерской службы: 15−81, (044) 200−73−01.
Напомним, в январе в Киеве подобная масштабная авария на теплотрассе произошла возле ТЦ Oсean-Plaza. Горячие потоки затопили улицу и торговый центр. Тогда некоторые посетители ТРЦ получили ожоги и травмы.
«ФАКТЫ» ранее сообщали также, что на мосту Патона изменили схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции.
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