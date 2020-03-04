С 8 Марта: душевные поздравления, открытки, видео

Общество и люди

Если вы хотите поздравить всех знакомых женщин с 8 Марта, то подборка стихов, открыток и видеопоздравлений вам просто необходима.

«ФАКТЫ» сделали такую подборку, вам нужно только выбрать то, что понравится той, которую хотите поздравить.

В праздник женский я желаю,

Чтоб не знали слез глаза,

Чтоб в метаниях не страдала

Твоя хрупкая душа.

Чтоб могла себе позволить

Слабой, беззащитной быть,

Я желаю в сказку верить,

Возрождаться и любить.

***

От всей души желаю в день 8 Марта

Прекрасных слов, чудеснейших подарков.

Тепло родных пусть нежно согревает,

Пусть счастье и заботу оно дарит.

С весенним днем от всего сердца поздравляю,

Всего прекрасного и светлого желаю.

***

Желаю красоты тебе бескрайней,

Цвети и будь прекрасной, как весна.

Любви тебе большой, необычайной.

Чтобы тебе с ней было не до сна.

Еще желаю тебе истинного счастья,

Чтобы без страха, грусти и тревог.

Пусть даже легкое, пустяшное, ненастье

Не смеет преступить чрез твой порог.

И пусть не только лишь 8 Марта

Тебе несут подарки и цветы.

В делах — успешного всегда тебе лишь старта

И все пусть исполняются мечты!

***

Пусть сбываются мечты,

Вам во всем удач желаем.

С ярким праздником весны

Вас сердечно поздравляем.

Пусть наполнится душа

Верой, счастьем, светом,

Исполняется мечта,

Пусть ведет к успеху.

***

Поздравляю с прекрасным праздником весны, с Международным женским днём. Хочу, чтобы ты всегда помнила, ты — женщина, и это прекрасно, ты — воплощение красоты и любви, и это правда, ты — вдохновение многих сердец, и это здорово, ты — большая радость и настоящее счастье для близких, ты — далёкая мечта, а твоё внимание — заветная мечта большинства мужчин, и этим можно гордиться.

Ранее мы публиковали подборку поздравлений для любимой женщины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter