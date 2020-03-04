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С 8 Марта: душевные поздравления, открытки, видео
Если вы хотите поздравить всех знакомых женщин с 8 Марта, то подборка стихов, открыток и видеопоздравлений вам просто необходима.
«ФАКТЫ» сделали такую подборку, вам нужно только выбрать то, что понравится той, которую хотите поздравить.
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В праздник женский я желаю,
Чтоб не знали слез глаза,
Чтоб в метаниях не страдала
Твоя хрупкая душа.
Чтоб могла себе позволить
Слабой, беззащитной быть,
Я желаю в сказку верить,
Возрождаться и любить.
***
От всей души желаю в день 8 Марта
Прекрасных слов, чудеснейших подарков.
Тепло родных пусть нежно согревает,
Пусть счастье и заботу оно дарит.
С весенним днем от всего сердца поздравляю,
Всего прекрасного и светлого желаю.
***
Желаю красоты тебе бескрайней,
Цвети и будь прекрасной, как весна.
Любви тебе большой, необычайной.
Чтобы тебе с ней было не до сна.
Еще желаю тебе истинного счастья,
Чтобы без страха, грусти и тревог.
Пусть даже легкое, пустяшное, ненастье
Не смеет преступить чрез твой порог.
И пусть не только лишь 8 Марта
Тебе несут подарки и цветы.
В делах — успешного всегда тебе лишь старта
И все пусть исполняются мечты!
***
Пусть сбываются мечты,
Вам во всем удач желаем.
С ярким праздником весны
Вас сердечно поздравляем.
Пусть наполнится душа
Верой, счастьем, светом,
Исполняется мечта,
Пусть ведет к успеху.
***
Поздравляю с прекрасным праздником весны, с Международным женским днём. Хочу, чтобы ты всегда помнила, ты — женщина, и это прекрасно, ты — воплощение красоты и любви, и это правда, ты — вдохновение многих сердец, и это здорово, ты — большая радость и настоящее счастье для близких, ты — далёкая мечта, а твоё внимание — заветная мечта большинства мужчин, и этим можно гордиться.
Ранее мы публиковали подборку поздравлений для любимой женщины.
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