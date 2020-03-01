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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1993 м
Скульптор: Francisco Polope
Высота: 12 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
У каждого из нас есть свои любимые музыкальные произведения. Для одних это песни из популярных кинофильмов, для других оперная музыка, для третьих мелодии в исполнении всемирно известных рок-групп. При всем многообразии моих личных музыкальных предпочтений произведением по-настоящему любимым были и остаются «Времена года» Антонио Вивальди. Тысячи раз слушал это произведение и столько же раз готов слушать снова, потому что оно для меня было и остаётся источником вдохновения, целителем душевных болей, создателем приятных образов и хранителем добрых воспоминаний…
Кстати, Антонио Вивальди родился именно в этот день, 4 марта 1678 года, в Венеции. Родился недоношенным, семимесячным, болезненным ребёнком, которого физические недуги преследовали от момента появления на свет и до самого ухода в мир иной. Из-за сдавленной при рождении груди его всю жизнь мучила астма. Он страдал частыми припадками удушья, не мог подниматься по лестнице и даже пешком ходил с большим трудом. Его отец Джованни Батиста Вивальди, служивший в оркестре собора св. Марка, заботясь о будущем сына, как две капли воды на него похожего и такого же огненно-рыжего, решил сделать его священником, ведь это могло обеспечить молодому человеку достойное место в венецианском обществе. Однако Антонио, став священником, прославился тем, что во время торжественной мессы мог выскользнуть из алтаря и, устроившись в ризнице, быстро записывать пришедшее ему в голову музыкальное произведение.
Музыку он любил так же страстно, как и отец. Только в отличие от отца, слывшего лучшим виртуозом Венеции и ставшего первым учителем музыки для сына, Антонио увлёкся сочинительством. И быстро в этом преуспел. Он сочинял по три-четыре оперы в год и ставил их в ближайшем от его дома театре «Сант-Анджело». Ему ведь по-прежнему тяжело было передвигаться.
Он стал известным ещё и благодаря новаторским приемам в музыке. Например, ввёл в оркестр духовые инструменты, считавшиеся в то время пригодными только для исполнения военных маршей. Вивальди впервые стал проводить концерты для скрипки и оркестра, создав около двадцати таких концертов, в том числе единственный в истории музыки концерт для двух мандолин.
Он стал настолько популярным в Европе, что со временем получил приглашение служить придворным композитором при австрийском дворе. Как потом оказалось, эта поездка в Вену стала последней в его жизни…
Прошли столетия, но написанные великим Антонио Вивальди оперы, симфонии, сонаты и серенады до сих пор продолжают радовать музыкальные вкусы таких старомодных любителей классической музыки, каким был и остаётся ваш покорный слуга.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...