Начинаем со Швейцарией: известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций (фото)

Спорт

УЕФА обнародовал календарь матчей в группе 4 элитного дивизиона Лиги наций, в которой сборная Украины по итогам жеребьевки получила в соперники команды Германии, Испании и Швейцарии.

Отметим, что «желто-синие» начнут и завершат групповой турнир поединками против швейцарцев, которые по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций финишировали в топ-четверке. Победитель квартета, как известно, поборется за трофей в финальном турнире, а сборная, финишировавшая на последнем месте, вылетит в дивизион В.

Календарь матчей группе 4 дивизиона А

1-й тур

3 сентября 2020 года (четверг)

Германия — Испания

Украина — Швейцария

2-й тур

6 сентября (воскресенье)

Испания — Украина

Швейцария — Германия

3-й тур

10 октября (суббота)

Испания — Швейцария

Украина — Германия

4-й тур

13 октября (вторник)

Германия — Швейцария

Украина — Испания

5-й тур

13 ноября (пятница)

Германия — Украина

Швейцария — Испания

6-й тур

16 ноября (понедельник)

Испания — Германия

Швейцария — Украина

Кстати, все поединки нашей группы будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.

«Это уже достижение — попасть в группу с сильнейшими командами Европы. Никогда не ожидал слабых соперников. Да, нам выпали сильные сборные, но тем интереснее будет играть.

Наши футболисты получат настоящий опыт таких поединков, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие сборные не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю жеребьевку хорошей, удачной. В этой квалификации все команды сильные.

Наша команда, по факту, только что добилась определенного успеха. Сейчас необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе. Посмотрим, получится ли это у нас. Мы проделали много работы для попадания в дивизион А.

Для каждого из игроков это отличная мотивация — показать свои силы на фоне сильнейших команд Европы и мира.

Закрепиться в сильнейшем дивизионе будет даже большим достижением, чем просто попасть сюда.

Думаю, чем сильнее команда, тем интереснее будет проверить себя. Никакого давления на нашу сборную нет. Турнир еще не начался. Он создан для того, чтобы получить определенный шанс пройти квалификацию через Лигу наций. Но прежде всего это возможность получить опыт, сыграть с хорошими оппонентами.

Нас ждут встречи с Испанией, Германией, Швейцарией — командами топ-уровня", — прокомментировал итог жеребьевки главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью официальному сайту УАФ.

Во время жеребьевки в Амстердаме Андрей Шевченко поздравил знаменитого польского футболиста Збигнева Бонека с днем рождения

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала соперников в группе Евро-2020 и в рамках подготовки к турниру проведет пять спаррингов.

Фото ffu.ua, Александра ГЛИВИНСКОГО

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