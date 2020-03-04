Салаты «Нежность» и «Весенняя магия» на Восьмое марта: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Восьмое марта — еще один повод сказать женщинам приятные слова, одарить комплиментами, сделать подарок. И, конечно, накрыть стол! Идеями вкусных праздничных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась певица и кулинарный блогер Анна Конда.

— Один из моих любимых салатов я назвала «Нежность», — говорит Анна Конда. — Вот его рецепт.

Салат «Нежность» Ингредиенты: авокадо, морковь, апельсин, руккола, кунжут, оливковое масло. Очистить апельсин и разделить на дольки. Избавиться от прожилок и пленок. Морковь нарезать длинными полосками с помощью овощечистки. Авокадо — крупными дольками. Добавить рукколу. Заправить оставшимся соком апельсина, оливковым маслом. Соль и перец добавить по вкусу. Посыпать кунжутом. И приятного аппетита!

Салат «Нежность» очень вкусный и легкий в приготовлении

— Заметила, что вы любите добавлять в салаты экзотические плоды. А какой фрукт у вас любимый?

— Манго. Читала, что он считается самым вкусным фруктом в мире. Его тоже с удовольствием добавляю в салаты. Например, в салат с куриной грудкой.

Салат с манго и куриной грудкой Ингредиенты: манго, красный перчик чили, отварная куриная грудка, салатные листья (айсберг), зелень (кинза или укроп), немного кунжута или кедровых орехов, лайм. Все нарезать и перемешать. Заправить оливковым маслом и соком лайма, добавить соль и перец (по вкусу), посыпать кунжутом или орешками.

Манго придает салату пикантный вкус

— Думаю, очень вкусно. А какие необычные сочетания в еде вы для себя открыли недавно?

— Грушевое мороженое с горгондзолой. Этот тандем удивителен.

— В последнее время грушу часто используют в салатах.

— И я могу предложить великолепный рецепт.

Грушево-яблочный салат с фетой Ингредиенты: груша, яблоко, листья салата, листья шпината, фета, грецкие орехи. Сок лимона, соль, перец. Заправка: имбирь, мед, сок лимона, горчица (дижонская) и оливковое масло. Нарезать яблоко и грушу мелкими ломтиками или соломкой, добавить порезанные листья салата, шпината, а также измельченные грецкие орешки. Заправить получившимся соусом и в финале добавить фету.

Грушево-яблочный салат с фетой оценят гурманы

— Кулинария — увлечение многих известных людей.

— О, да. Например, обожает готовить Леди Гага. И делает это мастерски! Больше всего ей нравится готовить итальянские блюда: пасту, пиццу… Коронное же блюдо певицы — лазанья.

Джессика Альба готовит сама, чтобы сохранить здоровье и стройность. Для нее в приоритете — полезные блюда. Читала, что в выходной день ланч Альбы состоит из отваренных на пару овощей и тостов с отрубями. Ну, а фирменное блюдо актрисы — тортилья.

Скарлетт Йоханссон считает кулинарию лучшим релаксом, поэтому готовить она любит в одиночестве — так ей легче всего успокоиться и отдохнуть. Вернувшись со съемок, она закрывается на кухне, включает музыку, наливает бокал вина и начинает готовить одно из своих любимых блюд — пасту под соусом болоньезе.

Любит проводить время на кухне и Дэвид Бекхэм — он уверяет, что кулинария его успокаивает. В свободное время Дэвид может приготовить обед для всей семьи. Дети от папиных блюд в восторге, особенно им нравится его ризотто с шафраном: во-первых, это очень вкусно, а во-вторых, в доме стоит упоительный запах. Что же касается вкусовых пристрастий самого футболиста, он предпочитает мясо и знает много необычных рецептов его приготовления.

— Интересно.

— Обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми» Гвинет Пэлтроу тоже прекрасно готовит. Пэлтроу не просто увлечена кулинарией, она — сторонник здорового образа жизни и питания, поэтому использует только свежие органические продукты. Свою страсть к созданию вкусностей унаследовала от отца. Актриса выпустила книгу рецептов, которую назвала очень трогательно: «Папина дочка. Простые и вкусные рецепты для семейного единения». Это книга о вкусной и здоровой пище, которую ест сама Гвинет.

Книга кинозвезды стала кулинарным бестселлером. После чего Гвинет вошла во вкус и выпустила еще две книги. Ее новая книга называется «Все просто. Восхитительные рецепты на каждый день для очень занятого домашнего повара».Также Пэлтроу открыла сайт, посвященный ее интересам: йоге и здоровым рецептам. При этом актриса стремится не переедать. И если уж так случайно получилось, гораздо больше обычного проводит время в спортзале.

Актер Мэттью Макконахи признается, что обожает запах кухни — готовящейся на плите еды, пряных трав и чеснока. Макконахи и его жена, бразильская модель Камила Алвес, редко ходят в рестораны — они любят есть дома, причем готовят сами что-то изысканное.

— А какой салат вы обожаете готовить?

— Это салат с мидиями «Весенняя магия».

Салат «Весенняя магия» Ингредиенты: мидии в соусе, сельдерей, сладкий перец, салат айсберг, соус бальзамический. Нарезать сельдерей, перчик и листья салата, добавить в тарелочку мидии, перемешать. Завершающим аккордом станет пара капель бальзамического соуса.

«Весенняя магия» – так Анна Конда назвала салат с мидиями

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Пусть эта весна принесет новые эмоции, яркие краски, ароматы счастья и цвета радости!

Анна Конда: «Пусть весна принесет новые эмоции и яркие краски!»

Ранее певица Анна Конда поделилась с «ФАКТАМИ» другими легкими рецептами вкусных салатов.

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